Historischer Haaland! Torjäger von Manchester City bricht bei torreichem Liga-Sieg nächsten Rekord

Beim FC Fulham gewann das Team von Trainer Pep Guardiola knapp mit 5:4 (3:1), der norwegische Angreifer erzielte dabei seinen 100. Treffer in der Premier League - schneller knackte diesen Meilenstein kein anderer Spieler. Haaland benötigte lediglich 111 Spiele und löste damit Alan Shearer (124 Spiele) ab.

In der 17. Minute traf der 25-Jährige gegen Fulham zur Führung, die Treffer von Tijjani Reijnders (37.), Phil Foden (44./48) und ein Eigentor von Sander Berge (54.) wähnten City auf der Siegerstraße. Das zwischenzeitliche 1:3 durch Emil Smith Rowe (45.+2) wirkte wie eine Randnotiz, ehe Fulham beim Stand von 1:5 noch einmal aufdrehte. Alex Iwobi (57.) und Samuel Chukwueze (72./78.) sorgten spät für Spannung. Den Ausgleich ließ City aber nicht mehr zu.