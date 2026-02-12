Historische Revolution! Elfmeterschießen statt Unentschieden in der japanischen J-League

Allerdings ist die Reform zunächst auf eine Übergangssaison begrenzt. Hintergrund ist die Umstellung des Spielkalenders.

Bislang wurde die J-League im Kalenderjahr ausgespielt, künftig orientiert sie sich am europäischen Rhythmus mit Saisonstart im August oder September und Abschluss im Mai. Um die Zeit bis zur Umstellung zu überbrücken, wird 2026 eine verkürzte Spielzeit von Februar bis Juni eingeschoben.

Ob die Abschaffung der Unentschieden über diese Übergangsphase hinaus Bestand haben wird, ist offen. Offiziell ist eine dauerhafte Einführung nicht geplant. Die Liga-Verantwortlichen betonen jedoch, dass die Maßnahme für mehr Spannung sorgen und die Zahl der als wenig attraktiv empfundenen Remis reduzieren soll. Sollte sich das neue Format bewähren, dürfte eine Fortsetzung zumindest diskutiert werden.