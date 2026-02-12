Die japanische J-League geht in ihrer Jubiläumsspielzeit neue Wege. In der 100. Saison des Wettbewerbs, die 2026 ausgetragen wird, werden Unentschieden erstmals abgeschafft. Steht es nach 90 Minuten remis, folgt künftig ein Elfmeterschießen, um einen Sieger zu ermitteln.
Historische Revolution! Elfmeterschießen statt Unentschieden in der japanischen J-League
Das Punktesystem wird dafür angepasst: Gewinnt ein Team das Duell im Elfmeterschießen, erhält es zwei Punkte. Der unterlegene Klub bekommt einen Zähler. Damit bleibt der Verlierer nicht punktlos, während der Sieger im Vergleich zu einem klassischen Remis einen zusätzlichen Bonuspunkt erhält.
Unverändert bleibt hingegen die Wertung bei einer Entscheidung in der regulären Spielzeit: Drei Punkte gibt es weiterhin für einen Sieg nach 90 Minuten, null für eine Niederlage.
J-League schafft vorerst Unentschieden ab
Allerdings ist die Reform zunächst auf eine Übergangssaison begrenzt. Hintergrund ist die Umstellung des Spielkalenders.
Bislang wurde die J-League im Kalenderjahr ausgespielt, künftig orientiert sie sich am europäischen Rhythmus mit Saisonstart im August oder September und Abschluss im Mai. Um die Zeit bis zur Umstellung zu überbrücken, wird 2026 eine verkürzte Spielzeit von Februar bis Juni eingeschoben.
Ob die Abschaffung der Unentschieden über diese Übergangsphase hinaus Bestand haben wird, ist offen. Offiziell ist eine dauerhafte Einführung nicht geplant. Die Liga-Verantwortlichen betonen jedoch, dass die Maßnahme für mehr Spannung sorgen und die Zahl der als wenig attraktiv empfundenen Remis reduzieren soll. Sollte sich das neue Format bewähren, dürfte eine Fortsetzung zumindest diskutiert werden.
Sechs deutsche Spieler kickten bisher in Japan
Die J-League wurde 1992 gegründet. Rekordchampion und aktueller Titelverteidiger sind die Kashima Antlers, die sich in der Saison 2025 bereits zum neunten Mal die Meisterschaft sicherten. Mit 142 Treffern in 452 Partien ist Shinzo Koroki Rekordtorschütze der Liga.
Aus Deutschland spielten bislang sechs Spieler in Japans höchster Spielklasse: Uwe Bein (1994–1996), Guido Buchwald (1994–1997) und Michael Rummenigge (1993–1995) bei den Urawa Red Diamonds, Pierre Littbarski bei JEF United Ichihara Chiba (1993–1995), Cacau bei Cerezo Osaka (2014–2015) sowie Lukas Podolski bei Vissel Kobe (2017–2020).
Vereine mit den meisten Meistertiteln in Japan
- Platz 1: Kashima Antlers - 9 (1996, 1998, 2000, 2001, 2007, 2008, 2009, 2016, 2025)
- Platz 2: Yokohama Marinos - 5 (1995, 2003, 2004, 2019, 2022)
- Platz 3: Kawasaki Frontale - 4 (2017, 2018, 2020, 2021)