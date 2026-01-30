"Herzzerreißend": Robin van Persie nach schwerer Verletzung seines Sohnes geschockt

So geschehen bei Feyenoord Rotterdams 1:2-Niederlage bei Real Betis in der Europa League: In der 84. Minute vernahm Trainer Robin van Persie den Schrei seines Sohnes Shaqueel, der 19-Jährige war auf dem Feld zusammengesackt, krümmte sich vor Schmerzen, beide Hände am lädierten Knie.

Unglücklich war der Sohn des einstigen Weltklassestürmers nach einem harmlosen Kopfballduell mit dem rechten Bein aufgekommen, musste im Anschluss unter Tränen vom Platz getragen werden.

"Es ist herzzerreißend, ihn in diesem Zustand zu sehen", haderte van Persie aufgelöst nach Spielschluss. Besorgt war der 42-Jährige zu seinem Sprössling an die Seitenlinie geeilt und legte ihm tröstend den Arm um die Schulter. Auf einer Trage wurde der Junior dann für weitere Untersuchungen aus dem Stadion gebracht.