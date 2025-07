"Herr Hoeneß, wie heißt der neue Torhüter vom KSC?": Zweitligist nimmt bei Transferverkündung Bayern Münchens Ehrenpräsident auf die Schippe Bundesliga Deutschland 2 Bundesliga Bayern München Karlsruher SC

Uli Hoeneß und der Name Bernat? Da war doch was ... Der KSC hat die besondere "Verbindung" nun in eine Transfernews verpackt.