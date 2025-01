"Herausforderungen, die mich ans absolute Limit bringen": Andre Schürrle kündigt Start bei einem Sportklassiker an

Andre Schürrle hat eine neue Herausforderung gefunden: Der Ex-Fußballer will in diesem Sommer einen Triathlon absolvieren.

Andre Schürrle war Fußball-Weltmeister und Bundesligastar, doch in diesem Jahr will der Ex-Profi endlich seine Grenzen kennenlernen. Der 34-Jährige, der im Sommer 2020 überraschend früh seine Karriere beendet hatte, kündigte seinen Start beim Triathlon-Klassiker Challenge Roth an.