"Heißer Kandidat" auf Funktionärsposten: Kommt ein Weltmeister von 2014 zurück zum DFB?

Auf dem Posten des Sportdirektors war der 41-Jährige bereits nach dem Aus von Oliver Bierhoff im Jahr 2022 ein Thema, der DFB entschied sich damals allerdings für eine komplette Neuausrichtung und gab Ex-Bundestrainer Rudi Völler den Job. Dieser steht noch bis 2028 unter Vertrag, eine zeitnahe Umstrukturierung in diesem Bereich ist also nicht zu erwarten.

Möglich sei stattdessen, dass Mertesacker den Platz von Andreas Rettig als Geschäftsführer Sport nach dessen Vertragsende am 31. Dezember 2026 einnehme. Rettig verantwortet in seiner Rolle neben den Nationalmannschaften auch die Akademie. Ein Bereich, in dem der ehemalige Verteidiger beim FC Arsenal jahrelang Erfahrungen gesammelt hatte.

Mertesacker hatte am Montag verkündet, seinen Posten bei den Gunners als Leiter der Nachwuchsakademie am Ende der Saison nach acht Jahren aufzugeben. Der 41-Jährige sucht nach eigenen Angaben eine neue berufliche Herausforderung.