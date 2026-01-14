Wie die Bild berichtet, ist der ehemalige Nationalspieler und Weltmeister von 2014 ein "heißer Kandidat" für eine Stelle im Verband. Unklar sei allerdings noch, welche Rolle Mertesacker genau einnehmen könnte.
"Heißer Kandidat" auf Funktionärsposten: Kommt ein Weltmeister von 2014 zurück zum DFB?
Wird Mertesacker beim FCB neuer Geschäftsführer Sport?
Auf dem Posten des Sportdirektors war der 41-Jährige bereits nach dem Aus von Oliver Bierhoff im Jahr 2022 ein Thema, der DFB entschied sich damals allerdings für eine komplette Neuausrichtung und gab Ex-Bundestrainer Rudi Völler den Job. Dieser steht noch bis 2028 unter Vertrag, eine zeitnahe Umstrukturierung in diesem Bereich ist also nicht zu erwarten.
Möglich sei stattdessen, dass Mertesacker den Platz von Andreas Rettig als Geschäftsführer Sport nach dessen Vertragsende am 31. Dezember 2026 einnehme. Rettig verantwortet in seiner Rolle neben den Nationalmannschaften auch die Akademie. Ein Bereich, in dem der ehemalige Verteidiger beim FC Arsenal jahrelang Erfahrungen gesammelt hatte.
Mertesacker hatte am Montag verkündet, seinen Posten bei den Gunners als Leiter der Nachwuchsakademie am Ende der Saison nach acht Jahren aufzugeben. Der 41-Jährige sucht nach eigenen Angaben eine neue berufliche Herausforderung.
Mertesacker gibt Job beim FC Arsenal auf
"Arsenal ist und bleibt für mich ein ganz besonderer Verein, daher war es eine schwierige Entscheidung", sagte Mertesacker. Er sei sehr dankbar für das Vertrauen, das ihm der Klub geschenkt habe: "Jetzt ist es an der Zeit, mich neuen Herausforderungen zu stellen und mich weiterzuentwickeln."
Mertesacker hatte seinen bisherigen Job nach dem Ende seiner Spielerkarriere 2018 übernommen. Er bleibe "voll fokussiert" bis zu seinem letzten Arbeitstag bei den Gunners, sagte der einstige Bremer, der von Klubboss Richard Garlick viel Lob erhielt. "Wir unterstützen Pers Entscheidung, etwas Neues zu wagen, aber wir werden sehr traurig sein, wenn er uns am Ende der Saison verlässt", sagte Garlick.
Laut der Bild wird der 41-Jährige nach seinem Vertragsende in London eine längere Auszeit nehmen und erst mit ein wenig Abstand eine neue Aufgabe beginnen. Wann das genau sein wird, geht aus dem Bericht nicht hervor.
Per Mertesacker: Seine Stationen als Spieler
- 2011-2018: FC Arsenal
- 2006-2011: Werder Bremen
- 2003-2006: Hannover 96
- 1995-2003: Hannover 96 Jugend
- 1988-1995: TSV Pattensen Jugend
