Heftige Kritik an Marko Arnautovic! "Liegt es am Übergewicht oder vielleicht an seiner Ernährung und seinem Lebensstil?"

In Belgrad erfüllte der 36-jährige Österreicher die hohen Erwartungen bis dato nicht. Aufgrund von wiederkehrenden Verletzungsproblemen - meist an den Adduktoren - verpasste Arnautovic bereits 15 Pflichtspiele. Bei seinen 17 Einsätzen stand er nur 950 Minuten auf dem Platz. Dabei gelangen dem Stürmer immerhin vier Tore und fünf Assists.

Besser lief es für Arnautovic mit dem österreichischen Nationalteam: Im Herbst absolvierte er fünf von sechs Spielen, markierte dabei sechs Tore und qualifizierte sich mit seiner Mannschaft für die WM.

Roter Stern ist in der serbischen Meisterschaft aktuell nur Zweiter hinter dem Lokalrivalen Partizan, zuletzt holte der Rekordmeister acht Titel in Folge - es droht ein Ende der Siegesserie. In der Europa League steht Platz 17.

Laut Terzic habe Arnautovic kurz vor Weihnachten aber ein klärendes Gespräch mit dem neuen Trainer Dejan Stankovic geführt. Demzufolge bestehe noch Hoffnung auf Besserung - anders als bei seinem Kollegen Nemanja Radonjic. Den 29-jährigen Linksaußen habe Terzic nach eigener Auskunft schon "aufgegeben".