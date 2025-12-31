Zvezdan Terzic, Generaldirektor des serbischen Rekordmeisters, hat den teuersten Spieler der Klubgeschichte in einem Interview mit dem Portal Mozzartsport hart kritisiert: "Ja, ich hatte mehr erwartet. Er war immer wieder verletzt. Er sollte sich mal fragen, warum er sich ständig verletzt. Liegt es am Übergewicht oder vielleicht an seiner Ernährung und seinem Lebensstil?"
Heftige Kritik an Marko Arnautovic! "Liegt es am Übergewicht oder vielleicht an seiner Ernährung und seinem Lebensstil?"
Arnautovic wechselte im Sommer ablösefrei von Inter Mailand zu Roter Stern, wo er dem Vernehmen nach 2,5 Millionen Euro nett verdient - und damit mehr als jeder andere Spieler in der Vereinsgeschichte. Arnautovics Vertrag läuft noch bis 2027.
Bei seiner Vorstellung im Sommer hatte Terzic noch jubiliert: "Er ist ein Spieler, wegen dem die Leute ins Stadion kommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass alle unsere Spieler mit Marko um 30 Prozent besser sein werden als bisher." Arnautovic spielte in seiner illustren Karriere abgesehen von Inter unter anderem auch für Werder Bremen, Stoke City, West Ham United und den FC Bologna.
Marko Arnautovic verpasste bei Roter Stern fast jedes zweite Spiel
In Belgrad erfüllte der 36-jährige Österreicher die hohen Erwartungen bis dato nicht. Aufgrund von wiederkehrenden Verletzungsproblemen - meist an den Adduktoren - verpasste Arnautovic bereits 15 Pflichtspiele. Bei seinen 17 Einsätzen stand er nur 950 Minuten auf dem Platz. Dabei gelangen dem Stürmer immerhin vier Tore und fünf Assists.
Besser lief es für Arnautovic mit dem österreichischen Nationalteam: Im Herbst absolvierte er fünf von sechs Spielen, markierte dabei sechs Tore und qualifizierte sich mit seiner Mannschaft für die WM.
Roter Stern ist in der serbischen Meisterschaft aktuell nur Zweiter hinter dem Lokalrivalen Partizan, zuletzt holte der Rekordmeister acht Titel in Folge - es droht ein Ende der Siegesserie. In der Europa League steht Platz 17.
Laut Terzic habe Arnautovic kurz vor Weihnachten aber ein klärendes Gespräch mit dem neuen Trainer Dejan Stankovic geführt. Demzufolge bestehe noch Hoffnung auf Besserung - anders als bei seinem Kollegen Nemanja Radonjic. Den 29-jährigen Linksaußen habe Terzic nach eigener Auskunft schon "aufgegeben".
Marko Arnautovic: Seine Karrierestationen
- 2007 bis 2009: Twente Enschede
- 2009 bis 2010: Inter Mailand
- 2010 bis 2013: Werder Bremen
- 2013 bis 2017: Stoke City
- 2017 bis 2019: West Ham United
- 2019 bis 2021: Shanghai SIPG
- 2021 bis 2023: FC Bologna
- 2023 bis 2025: Inter Mailand
- seit 2025: Roter Stern Belgrad