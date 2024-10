Der ehemalige Arsenal-Jungstar Chido Obi-Martin spielt mittlerweile für die Red Devils - und markierte für deren U18 direkt einen Dreierpack.

Chido Obi-Martin hat in seinem ersten Spiel in der Anfangsformation der U18 von Manchester United für Begeisterung gesorgt: Das Supertalent schnürte bereits in den ersten 13 Minuten einen lupenreinen Hattrick.