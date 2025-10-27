"Hat Russisch Roulette gespielt": Legende von Manchester United äußert nach Siegesserie brisanten Verdacht zu Ruben Amorim

"Bis zu einem gewissen Grad bewundere ich das. Aber ich habe schon gesagt: Er hat mit seinem Job Russisch Roulette gespielt. Ich glaube nicht, dass sich drastisch etwas verändert hat. Er hat nur kleine Veränderungen vorgenommen", erklärte Ferdinand.

Von vielen Fans sei dies schon im Voraus vehement gefordert worden. "Nur eben das optimieren, was man hat. Vielleicht nicht so offensiv spielen, sondern ein wenig konservativer vorgeben, wenn man nicht in Ballbesitz ist. Man kann nicht 90 Minuten lang pressen, pressen, pressen", so die United-Ikone.