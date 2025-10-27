England-Legende Rio Ferdinand hat Manchester Uniteds Trainer Ruben Amorim seinen Respekt bezüglich des jüngsten Leistungsaufschwungs der Red Devils gezollt.
"Hat Russisch Roulette gespielt": Legende von Manchester United äußert nach Siegesserie brisanten Verdacht zu Ruben Amorim
WAS IST PASSIERT?
In seinem Podcast 'Rio Ferdinand Presents' erklärte der 46-Jährige, dass er beeindruckt davon sei, wie der portugiesische Coach das Ruder herumgerissen habe. Gleichzeitig aber habe Amorim an seinen Prinzipien festgehalten und dadurch auch seinen Job riskiert.
- Getty Images Sport
WAS WURDE GESAGT?
"Bis zu einem gewissen Grad bewundere ich das. Aber ich habe schon gesagt: Er hat mit seinem Job Russisch Roulette gespielt. Ich glaube nicht, dass sich drastisch etwas verändert hat. Er hat nur kleine Veränderungen vorgenommen", erklärte Ferdinand.
Von vielen Fans sei dies schon im Voraus vehement gefordert worden. "Nur eben das optimieren, was man hat. Vielleicht nicht so offensiv spielen, sondern ein wenig konservativer vorgeben, wenn man nicht in Ballbesitz ist. Man kann nicht 90 Minuten lang pressen, pressen, pressen", so die United-Ikone.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Nach einem äußerst durchwachsenen Saisonstart mit gerade einmal sieben Punkten aus den ersten sechs Spielen hat ManUnited in den vergangenen Wochen zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die drei zurückliegenden Spiele in der Premier League gegen Sunderland, Liverpool und Brighton konnten allesamt gewonnen werden.
In der Tabelle sind die Red Devils deshalb auf dem Vormarsch. Nach neun Spieltagen liegt Amorims Truppe mit 16 Zählern auf dem sechsten Platz des Tableaus. Bis auf Rang zwei beträgt der Abstand gerade einmal zwei Punkte.
WIE GEHT ES WEITER?
Weiter geht es für Manchester United am kommenden Samstag. Dann müssen die Red Devils auswärts beim kriselnden Nottingham Forest antreten.