"Hat nicht erwartet, dass ich so viele Tore schießen würde": Harry Kane vom FC Bayern München enthüllt kuriose Prämie

"Es ist natürlich enttäuschend, zu verschießen", gab Kane zu, "aber es bereitet mir kein Kopfzerbrechen. Ich werde daraus lernen, das gehört zum Spiel dazu, deshalb übe ich ja." Dabei sei sein Schuss in der 81. Minute "der fast perfekte Elfmeter" gewesen, "aber ich habe den Ball etwas zu sehr angehoben" - und so knallte er an die Latte statt ins Tor.

Dass Kane seinen 100. Elfer-Treffer im 112. Versuch verpasste, konnte er allerdings leicht verschmerzen: Per Kopf (52.) und einem an ihm selbst verursachten Foulelfmeter (55.) hatte er die Bayern nahezu im Alleingang vorzeitig ins Achtelfinale gebracht. Allerdings hatte sein Missgeschick noch andere Auswirkungen als jene auf das Ergebnis.