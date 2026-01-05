"Hat mich gereizt": Das wollte Bayern-Star Joshua Kimmich anstatt einer Karriere als Profifußballer eigentlich machen

Seine Laufbahn als Fußballer startete Kimmich im Jahr 1999 beim VfB Bösingen. 2007 wechselte er in die Jugend des VfB Stuttgart. Nach einer zweijährigen Leihe bei RB Leipzig ging es 2015 schließlich zum FC Bayern, wo er noch immer unter Vertrag steht.

In seinen mittlerweile zehn Jahren beim deutschen Rekordmeister sammelte Kimmich 468 Pflichtspiele, in denen er 46 Tore erzielte und 125 Assists gab. Auch in der laufenden Saison gehört der Mittelfeldspieler in der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany zum unumstrittenen Stammpersonal.