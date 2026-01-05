Bei einem Besuch beim Fanklub "Alto-Bavaria" hat Joshua Kimmich vom FC Bayern München enthüllt, dass er gerne Lehrer geworden wäre, hätte es mit einer Karriere als Fußballprofi nicht geklappt.
"Hat mich gereizt": Das wollte Bayern-Star Joshua Kimmich anstatt einer Karriere als Profifußballer eigentlich machen
Kimmich: "Hätte schon versucht, in den Fußballbereich zu kommen"
"Ich hätte schon versucht, in den Fußballbereich zu kommen, vielleicht als Trainer oder Manager. Losgelöst vom Fußball hätte ich wohl etwas studiert sonst", meinte der30-Jährige. "Mich hat damals Lehramt gereizt! Es hat mich fasziniert, anderen Leuten etwas beizubringen. Aber ich bin froh, dass es doch mit dem Fußballer geklappt hat!"
Kimmich seit 2015 bei Bayern unter Vertrag
Seine Laufbahn als Fußballer startete Kimmich im Jahr 1999 beim VfB Bösingen. 2007 wechselte er in die Jugend des VfB Stuttgart. Nach einer zweijährigen Leihe bei RB Leipzig ging es 2015 schließlich zum FC Bayern, wo er noch immer unter Vertrag steht.
In seinen mittlerweile zehn Jahren beim deutschen Rekordmeister sammelte Kimmich 468 Pflichtspiele, in denen er 46 Tore erzielte und 125 Assists gab. Auch in der laufenden Saison gehört der Mittelfeldspieler in der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany zum unumstrittenen Stammpersonal.