Harte Kritik an den Bossen des FC Bayern München: "Das ist ein billiger Trick"

"Derartige Vorwürfe habe ich in den sozialen Medien schon öfter gehört, damit kann ich umgehen", erwiderte Ott im Interview mit SPOX. "Von meinem Vereinspräsidenten überrascht und enttäuscht mich eine so billige Polemik aber. Er versucht mich zum Schweigen zu bringen mit der Begründung, ich wäre egozentrisch. Das ist ein billiger Trick."

Ott ergänzte: "Wer so etwas sagt, scheint sich gar nicht vorstellen zu können, dass sich jemand aus Idealismus und ohne Hintergedanken engagieren kann. Wenn es mir um Selbstdarstellung gehen würde, könnte ich viel präsenter in den Medien sein. Ich bekomme regelmäßig Interview-Anfragen zu allen möglichen Themen: Ausbleibende Corona-Impfung von Bayern-Spielern, Robert Lewandowskis Abschied, das angedachte Praktikum von Jerome Boateng und so weiter. Solche Anfragen lehne ich allesamt ab, weil ich mich nicht als genereller Kritiker des FC Bayern in die Öffentlichkeit drängen will. Ich äußere mich ausschließlich zu Sponsoring-Verträgen."