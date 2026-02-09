Eine Frage, die dem ehemaligen Spurs-Star ständig gestellt wird, ist, ob er in die Premier League zurückkehren wird, um Alan Shearers Torrekord zu brechen. Kane hat 213 Premier-League-Tore auf seinem Konto und braucht noch 48 weitere Tore, um Shearers Bilanz von 260 zu übertreffen.

Tottenham soll eine Rückkaufklausel in Kanes Vertrag haben, und er äußerte sich zu Gerüchten über eine Rückkehr nach England im Jahr 2025.

Er sagte: „Ich bin mir nicht sicher (ob ich zurückkehren werde), ich bin hier in München sehr glücklich. Das ist nichts, worüber ich nachdenke. Es wird immer „wir“ (mit den Spurs) sein, weil ich mein ganzes Leben dort verbracht habe. Ich bin ein Fan von ihnen und werde sie immer beobachten und sehen, wie es ihnen geht. Sie werden sicherlich immer ein Teil meines Lebens sein, aber im Moment gefällt es mir hier sehr gut.

Es war toll zu sehen, wie sie dieses Jahr einen Pokal gewonnen haben. Ich habe dort viele Freunde unter den Spielern und Mitarbeitern.

Wir wissen, wie lange wir gewartet haben und wie nah wir in der Vergangenheit dran waren, deshalb war es für alle – die Fans, den Verein und alle Beteiligten – etwas Besonderes, dieses Gefühl zu haben und endlich über die Ziellinie zu kommen. Das ist immer wichtig, und hoffentlich können sie weitermachen und noch mehr gewinnen.“