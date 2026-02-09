Getty Images
Harry Kane wird von Vereinen der saudischen Pro League umworben, nachdem eine neue Ausstiegsklausel bei Bayern bekannt wurde.
Kane im Visier saudischer Vereine
Kicker berichtet, dass Kane ins Visier von Al-Ahli und Al-Ittihad geraten ist. Der englische Nationalmannschaftskapitän hat einen Vertrag bis 2027 und eine Ausstiegsklausel von maximal 70 Millionen Euro (61 Millionen Pfund/83 Millionen Dollar). In dieser Saison hat Kane in allen Wettbewerben 45 Tore in 40 Spielen erzielt und neun Vorlagen gegeben. Der FC Bayern möchte jedoch, dass er seinen Vertrag in der Allianz Arena verlängert. Kanes Ausstiegsklausel soll Ende Februar auslaufen und nicht, wie bisher angenommen, im Januar, aber er muss den FC Bayern informieren, dass er den Verein verlassen möchte, bevor die Klausel aktiviert werden kann.
Premier-League-Klubs sollen Kontakt zu Kanes Vertretern aufgenommen haben, obwohl diese nicht namentlich genannt werden, während saudische Klubs die Entwicklungen ebenfalls beobachten. Er soll sich in München wohlfühlen, nachdem er mit seiner Familie nach Deutschland gezogen ist, aber es ist unklar, ob er bereit wäre, einen Wechsel in den Nahen Osten zu wagen.
Kanes Ambitionen für England
Es ist unwahrscheinlich, dass Kane vor der Weltmeisterschaft 2026 eine Entscheidung über seine Zukunft treffen wird, da der ehemalige Star der Spurs darauf besteht, dass die Three Lions mit dem Ziel nach Nordamerika reisen, den Titel zu holen.
Er sagte: „Ich denke, wir sind so gut wie nie zuvor. Wenn man sich die Startelf und die Spieler auf der Bank ansieht, werden wir als einer der Favoriten in das Turnier gehen. Das müssen wir akzeptieren, denn so war es auch bei den letzten Turnieren, und das gehört einfach dazu. Wir haben uns weiterentwickelt, hatten ein großartiges Jahr mit dem neuen Trainer und freuen uns nun natürlich auf ein großartiges Jahr 2026.“
Sein ehemaliger Teamkollege bei den Three Lions, Conor Coady, lobte den Stürmer ebenfalls und betonte, dass es eine Freude sei, ihm zuzusehen: „Harry Kane spielt jede Minute jedes Spiels, weil er seinen Job macht. Für sein Land zu spielen, bedeutet ihm sehr viel – es ist eine Freude, ihm zuzusehen. Ich fand, dass England heute Abend großartig gespielt hat. Der Trainer ist in einer fantastischen Position für das nächste Jahr. Es war manchmal schwer, aber die eingewechselten Spieler waren hervorragend.“
Könnte Kane in die Premier League zurückkehren?
Eine Frage, die dem ehemaligen Spurs-Star ständig gestellt wird, ist, ob er in die Premier League zurückkehren wird, um Alan Shearers Torrekord zu brechen. Kane hat 213 Premier-League-Tore auf seinem Konto und braucht noch 48 weitere Tore, um Shearers Bilanz von 260 zu übertreffen.
Tottenham soll eine Rückkaufklausel in Kanes Vertrag haben, und er äußerte sich zu Gerüchten über eine Rückkehr nach England im Jahr 2025.
Er sagte: „Ich bin mir nicht sicher (ob ich zurückkehren werde), ich bin hier in München sehr glücklich. Das ist nichts, worüber ich nachdenke. Es wird immer „wir“ (mit den Spurs) sein, weil ich mein ganzes Leben dort verbracht habe. Ich bin ein Fan von ihnen und werde sie immer beobachten und sehen, wie es ihnen geht. Sie werden sicherlich immer ein Teil meines Lebens sein, aber im Moment gefällt es mir hier sehr gut.
Es war toll zu sehen, wie sie dieses Jahr einen Pokal gewonnen haben. Ich habe dort viele Freunde unter den Spielern und Mitarbeitern.
Wir wissen, wie lange wir gewartet haben und wie nah wir in der Vergangenheit dran waren, deshalb war es für alle – die Fans, den Verein und alle Beteiligten – etwas Besonderes, dieses Gefühl zu haben und endlich über die Ziellinie zu kommen. Das ist immer wichtig, und hoffentlich können sie weitermachen und noch mehr gewinnen.“
Was kommt als Nächstes?
Bayern liegt sechs Punkte vor Borussia Dortmund an der Spitze der Bundesliga und trifft unter der Woche im DFB-Pokal-Viertelfinale auf RB Leipzig. Am Valentinstag kehren sie dann in die Liga zurück und spielen gegen Werder Bremen.
