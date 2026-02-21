"Politische Kämpfe um Präsidentschaften sind mit großen Versprechen verbunden. Und wenn du chancenlos bist bei der Präsidentschaftswahl, dann haust du halt irgendwas raus. Und das ist scheinbar passiert", sagte Eberl vor dem Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstagnachmittag bei Sky zu dem Thema.
Harry Kane schon mit Kontakt zum FC Barcelona? Bayern-Boss Max Eberl reagiert auf wildes Versprechen
Der Hintergrund: Xavi Vilajoana, der bei der Präsidentschaftswahl des FC Barcelona am 15. März antreten will, hatte Barcas Fans jüngst eine Verpflichtung Kanes in Aussicht gestellt, sollte er gewählt werden. Bei der Vorstellung seines Wahlprogramms behauptete Vilajoana dann sogar: "Wir haben Kontakt zum Umfeld Kanes aufgenommen. Wir analysieren Spielerprofile und Kane ist eines davon. Er ist ein Torjäger, ein Teamplayer und ein eiskalter Killer auf engstem Raum - genau das, was Barca braucht."
- Getty Images
Beim FC Barcelona tobt ein Kampf um die Präsidentschaft
Eberls Reaktion lässt aber darauf schließen, dass an Vilajoanas Aussagen überhaupt nichts dran ist. Der 53-Jährige wollte sich bereits 2021 als Präsidentschaftskandidat bei Barca aufstellen lassen, seinerzeit fehlten ihm aber noch die nötigen Unterschriften dazu. Nun hofft er darauf, Amtsinhaber Joan Laporta Mitte März herausfordern zu können.
Große Chancen werden Vilajoana dabei jedoch nicht ausgerechnet. Neben den Kane-Versprechungen versuchte er zuletzt bereits mit kritischen Worten in Richtung Laporta, seine Aussichten zu verbessern: "Laporta hat die Mitglieder vergessen. Er hält uns nur noch für Kunden", hatte Vilajoana moniert.
Harry Kane sll beim FC Bayern verlängern
Kane wurde schon vor Vilajoanas Avancen in jüngerer Vergangenheit immer wieder mit einem möglichen Wechsel nach Barcelona in Verbindung gebracht. Bei den Katalanen könnte es im Sommer zu Veränderungen auf der Neun kommen, Robert Lewandowskis Vertrag läuft aus, und noch ist offen, ob eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr gezogen wird.
Doch eine Verpflichtung von Harry Kane dürfte mindestens kompliziert werden. Der Engländer fühlt sich in München sehr wohl und seine Ausstiegsklausel über 60 bis 70 Millionen Euro, mittels derer er den FCB in diesem Sommer vorzeitig hätte verlassen können, ist mittlerweile abgelaufen. Diese hätte bis Ende Januar gezogen werden müssen, wie Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß kürzlich bestätigte.
Vielmehr wollen die Bayern Kanes Vertrag in München verlängern. Konkrete Verhandlungen mit Kane gab es laut Eberl bis dato aber noch nicht.
- Getty Images Sport
Max Eberl lobt bewegende Rede von Bayern-Trainer Vincent Kompany
Derweil wurde Eberl bei Sky auch auf die bemerkenswerte Rede von Bayern-Trainer Vincent Kompany tags zuvor angesprochen. Der Belgier hatte sich auf der Pressekonferenz am Freitag ausführlich zum Rassismus-Eklat um Real Madrids Superstar Vinicius Junior im Champions-League-Spiel bei Benfica unter der Woche geäußert und ganz allgemein ein paar Dinge zum Thema Rassismus klargestellt.
"Ganz ehrlich, mich hat es brutal berührt, was Vinnie in den 12 Minuten gesagt hat", lobte Eberl die Worte seines Coaches und fügte an: "Ich darf ihn jetzt schon über eineinhalb Jahre begleiten und kennenlernen. Er ist ein außergewöhnlicher Mensch und eine große Persönlichkeit. Das hat er gestern gezeigt. Alles was er gesagt hat, so stehen lassen und bitte so leben."