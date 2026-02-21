Harry Kane schon mit Kontakt zum FC Barcelona? Bayern-Boss Max Eberl reagiert auf wildes Versprechen

Kane wurde schon vor Vilajoanas Avancen in jüngerer Vergangenheit immer wieder mit einem möglichen Wechsel nach Barcelona in Verbindung gebracht. Bei den Katalanen könnte es im Sommer zu Veränderungen auf der Neun kommen, Robert Lewandowskis Vertrag läuft aus, und noch ist offen, ob eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr gezogen wird.

Doch eine Verpflichtung von Harry Kane dürfte mindestens kompliziert werden. Der Engländer fühlt sich in München sehr wohl und seine Ausstiegsklausel über 60 bis 70 Millionen Euro, mittels derer er den FCB in diesem Sommer vorzeitig hätte verlassen können, ist mittlerweile abgelaufen. Diese hätte bis Ende Januar gezogen werden müssen, wie Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß kürzlich bestätigte.

Vielmehr wollen die Bayern Kanes Vertrag in München verlängern. Konkrete Verhandlungen mit Kane gab es laut Eberl bis dato aber noch nicht.