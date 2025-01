Bayern hat in Freiburg zwar seine Mühe. Am Ende stehen für Harry Kane und Co. aber ganz wichtige drei Punkte.

Bayern München hat seine deprimierende Königsklassen-Pleite einigermaßen weggesteckt und hält in der Fußball-Bundesliga Kurs Richtung Titelgewinn. Drei Tage nach dem 0:3 in der Champions League bei Feyenoord Rotterdam gewann der Rekordmeister am 19. Spieltag 2:1 (1:0) beim SC Freiburg. Artikel wird unten fortgesetzt