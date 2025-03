Harry Kane lässt Kylian Mbappé hinter sich! Doppelpacker führt den FC Bayern zu einem überraschend klaren Sieg gegen Bayer Leverkusen

Das war überraschend deutlich! Angeführt von Kane überrollt Bayern die Werkself und hat das Viertelfinale fest im Blick.

Bayern München hat dank Harry Kane seinen Alonso-Fluch besiegt und darf weiter vom "Titel dahoam" träumen. Der Rekordmeister gewann das mit Spannung erwartete Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den aufmüpfigen Liga-Rivalen Bayer Leverkusen verdient mit 3:0 (1:0). Für das Rückspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) verschaffte sich die Mannschaft von Vincent Kompany damit eine glänzende Ausgangsposition. Im Viertelfinale im April würde auf dem beschwerlichen Weg ins Finale Inter Mailand oder Feyenoord Rotterdam warten.

Torjäger Kane brachte die Bayern bereits in der 9. Minute in Führung. Jamal Musiala, dessen Duell mit dem auch von Bayern umworbenen Florian Wirtz im Mittelpunkt stand, sorgte nach einem bösen Patzer von Bayer-Keeper Matej Kovar für das 2:0 (52.). Erneut Kane legte mit seinem 30. verwandelten Strafstoß in Folge nach (75.), es war sein neunter Treffer im Wettbewerb. Bei Leverkusen sah Nordi Mukiele (62.) Gelb-Rot. Bei den Bayern feierte der junge Torwart Jonas Urbig nach einer Stunde für den verletzten Manuel Neuer seine Premiere.

Für Kane waren es seine Champions-League-Treffer 16 und 17 seit seinem Wechsel zu den Bayern im Sommer 2023. Damit hat der Engländer seither in der Königsklasse häufiger getroffen als jeder andere Spieler und nun die alleinige Führung unter den CL-Torjägern in diesem Zeitraum inne. Hinter Kane folgt Kylian Mbappé (Real Madrid), der seit Sommer 2023 15-mal in der Champions League erfolgreich war.