Harry Kane jagt mit einem entscheidenden Elfmeter einen weiteren Pokal, während Bayern München mit einem hart erkämpften Sieg gegen RB Leipzig das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht.

Leipzig glaubte, innerhalb der ersten fünf Minuten den Führungstreffer erzielt zu haben, als Yan Diomande von rechts nach innen zog, drei Gegenspieler aussteigen ließ und Christoph Baumgartner fand, der den Ball souverän verwandelte. Eine VAR-Überprüfung ergab jedoch, dass Baumgartner im Abseits stand.

Vor der 20. Minute hatte Harry Kane seine erste große Chance, den Ball im Netz unterzubringen, doch sein Schuss aus zwölf Metern wurde auf der Linie geklärt. Kane sah dann einen Kopfball am hinteren Pfosten von seinem eigenen Teamkollegen Aleksandar Pavlovic geblockt, wenn auch unbeabsichtigt, bevor Luis Diaz einen Schuss über die Latte setzte.

Baumgartner hätte die Bayern kurz vor der Halbzeitpause fast in Führung gebracht, als er David Raum fand, doch dessen kraftvoller Schuss wurde von Manuel Neuer gut pariert.

Vor der Halbzeitpause rettete Marten Vandervoort mit zwei außergewöhnlichen Paraden den Ausgleich für Leipzig, doch in der zweiten Halbzeit, kurz nach der Stunde, brachte er Josip Stanisic mit seinem ausgestreckten Bein zu Fall, und Kane trat an und traf schließlich aus 12 Metern zum 1:0.

Und innerhalb von drei Minuten erzielte Bayern dank eines brutalen Abschlusses von Diaz nach einem brillanten Pass von Michael Olise das zweite Tor.

Nun muss sich der bayerische Spitzenklub auf das Halbfinale vorbereiten – zum ersten Mal seit 2020 hat er diese Runde in diesem Wettbewerb erreicht.