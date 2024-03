West-Ham-Co-Trainer Kevin Nolan prognostiziert eine Rückkehr von Harry Kane in die Premier League.

Kevin Nolan, Co-Trainer bei West Ham United, kann sich eine Rückkehr von Bayern-Stürmer Harry Kane in die Premier League gut vorstellen. In einem Interview mit talKSport erklärt der 41-Jährige, warum er trotz bestehender Rückkaufklausel nicht die Spurs, sondern Manchester United in der Favoritenrolle für Kanes potenzielle neue Heimat auf der Insel sieht.