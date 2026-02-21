Harry Kane hat jetzt schon mehr Tore als in der vergangenen Saison: So knackt Bayern Münchens Star-Stürmer Robert Lewandowskis "ewigen" Rekord

Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstagnachmittag besorgte Kane die Treffer zum 2:0 und 3:0 und erzielte damit am 23. Spieltag seine Saisontore 27 und 28 in der Bundesliga. In 2024/25 waren ihm an 34 Spieltagen "nur" 26 Treffer im deutschen Oberhaus gelungen.

Wettbewerbsübergreifend hatte Kane in der zurückliegenden Spielzeit in 51 Einsätzen 41 Treffer auf sein Konto gebucht. Auch hier hat er in 2025/26 nach insgesamt 36 Einsätzen jetzt schon mehr, die Tore gegen Frankfurt waren Nummer 42 und 43 für ihn in der laufenden Saison.