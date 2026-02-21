Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane hat seine persönliche Torausbeute aus der vergangenen Saison in dieser Spielzeit schon jetzt übertroffen - und zwar sowohl wettbewerbsübergreifend, als auch auf die Bundesliga beschränkt.
Harry Kane hat jetzt schon mehr Tore als in der vergangenen Saison: So knackt Bayern Münchens Star-Stürmer Robert Lewandowskis "ewigen" Rekord
Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstagnachmittag besorgte Kane die Treffer zum 2:0 und 3:0 und erzielte damit am 23. Spieltag seine Saisontore 27 und 28 in der Bundesliga. In 2024/25 waren ihm an 34 Spieltagen "nur" 26 Treffer im deutschen Oberhaus gelungen.
Wettbewerbsübergreifend hatte Kane in der zurückliegenden Spielzeit in 51 Einsätzen 41 Treffer auf sein Konto gebucht. Auch hier hat er in 2025/26 nach insgesamt 36 Einsätzen jetzt schon mehr, die Tore gegen Frankfurt waren Nummer 42 und 43 für ihn in der laufenden Saison.
- Getty Images
Harry Kane: So viele Tore würde er erzielen, wenn seine Quote so bliebe
Mit seiner herausragenden Trefferquote könnte Kane auch noch den Bundesliga-Fabelrekord von Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski angreifen. Der Pole, seit 2022 beim FC Barcelona, hatte 2020/21 mit 41 Treffern die zuvor lange von der 2021 verstorbenen FCB-Legende Gerd Müller gehaltene Rekord-Marke geknackt. Müller waren 1971/72 in der Bundesliga 40 Saisontore für Bayern geglückt.
Kane fehlen zum Lewandowski-Rekord nun noch 13 Treffer. Um in den verbleibenden elf Ligaspielen noch dorthin zu kommen, müsste der Engländer lediglich seine bisherige Quote von 1,22 Treffern pro Spiel halten. Mathematisch würde er dann am Saisonende bei 41,4 Treffern landen.