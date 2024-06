Anders als sein Vorgänger Xavi sieht Hansi Flick einen Stürmer als wichtigen Bestandteil beim FC Barcelona.

Hansi Flick, neuer Trainer beim spanischen Erstligisten FC Barcelona, will einen Angreifer angeblich unbedingt in den eigenen Reihen wissen. Dabei handelt es sich um João Félix, der bereits in der abgelaufenen Spielzeit auf Leihbasis für die Katalanen spielte.