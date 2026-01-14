Hansi Flick ist sicher: Xabi Alonso wird nach dem Aus bei Real Madrid "ein großes Projekt" finden

"So ist Fußball, das ist nicht meine Sache", sagte Flick: "Aber ich kann sagen, dass ich eine sehr gute Beziehung zu Xabi habe. Ich habe ihn in Leverkusen kennengelernt, als ich Bundestrainer war und bin immer in Kontakt geblieben. Ich wünsche ihm nur das Beste und ich denke, er wird etwas Neues finden, ein großes Projekt."

Bei Real wurde Alonso zunächst durch Alvaro Arbeloa, zuvor Trainer der zweiten Mannschaft, ersetzt.