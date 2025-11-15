Hansa Rostock bei Penzliner SV heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel?

Im Landespokal Mecklenburg-Vorpommern steht das Achtelfinale an. Dort trifft heute der Penzliner SV um 13 Uhr im data experts Sportpark in Penzlin auf Hansa Rostock.
GOAL verrät, wer das Pokalduell live zeigt.
Das Duell zwischen dem Penzliner SV und Hansa Rostock wird heute nicht live im TV oder im Livestream gezeigt. Hansa Rostock bietet Euch allerdings die Option das Spiel im Hansa-Fanradio live zu erleben.
Rekordsieger Hansa Rostock hat mühelos das Achtefinale des Landespokals erreicht. Zuletzt siegten die Rostocker mit 15:0 gegen SV 90 Görmin.
Der Penzliner SV erreichte die nächste Pokalrunde durch einen 7:6-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen den Oberligisten SV Siedenbollentin und konnte damit einen höherklassigen Verein aus dem POkal werfen.
|Datum & Uhrzeit
|Heim
|Gast
|Fr., 14.11., 20 Uhr
|SC Parchim
|FSV Bentwisch
|Sa., 15.11., 13 Uhr
|FC Mecklenburg Schwerin
|TSG Neustrelitz
|Sa., 15.11., 13 Uhr
|SV Hafen Rostock 1961
|FC Anker Wismar
|Sa., 15.11., 13 Uhr
|Penzliner SV
|Hansa Rostock
|Sa., 15.11., 13 Uhr
|SV Pastow
|SG Dynamo Schwerin
|Sa., 15.11., 13 Uhr
|FSV Blau-Weiß Greifswald
|Greifswalder FC
|Sa., 15.11., 13 Uhr
|FC Förderkader Rene Schneider
|Malchower SV 90
|So., 16.11., 11 Uhr
|SG Warnow Papendorf
|1. FC Neubrandenburg 04