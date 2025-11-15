rostock-3-liga-1200Getty Images
Hansa Rostock bei Penzliner SV heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel?

Hansa Rostock ist heute im Landespokals beim Penzliner SV zu Gast. Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Pokalduell live überträgt.

Im Landespokal Mecklenburg-Vorpommern steht das Achtelfinale an. Dort trifft heute der Penzliner SV um 13 Uhr im data experts Sportpark in Penzlin auf Hansa Rostock.

GOAL verrät, wer das Pokalduell live zeigt.

    Das Duell zwischen dem Penzliner SV und Hansa Rostock wird heute nicht live im TV oder im Livestream gezeigt. Hansa Rostock bietet Euch allerdings die Option das Spiel im Hansa-Fanradio live zu erleben. 

  • News zu Penzliner SV und Hansa Rostock

    Rekordsieger Hansa Rostock hat mühelos das Achtefinale des Landespokals erreicht. Zuletzt siegten die Rostocker mit 15:0 gegen  SV 90 Görmin.

    Der Penzliner SV erreichte die nächste Pokalrunde durch einen 7:6-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen den Oberligisten SV Siedenbollentin und konnte damit einen höherklassigen Verein aus dem POkal werfen.

  • Hansa Rostock bei Penzliner SV heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel? Das Achtelfinale im Überblick

    Datum & UhrzeitHeimGast
    Fr., 14.11., 20 UhrSC ParchimFSV Bentwisch
    Sa., 15.11., 13 UhrFC Mecklenburg SchwerinTSG Neustrelitz
    Sa., 15.11., 13 UhrSV Hafen Rostock 1961FC Anker Wismar
    Sa., 15.11., 13 UhrPenzliner SVHansa Rostock
    Sa., 15.11., 13 UhrSV PastowSG Dynamo Schwerin
    Sa., 15.11., 13 UhrFSV Blau-Weiß GreifswaldGreifswalder FC
    Sa., 15.11., 13 UhrFC Förderkader Rene SchneiderMalchower SV 90
    So., 16.11., 11 UhrSG Warnow Papendorf1. FC Neubrandenburg 04

  • Hansa Rostock bei Penzliner SV heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Pokalspiel? Nützliche Links

