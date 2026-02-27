Hammerlos in der Europa League! VfB Stuttgart trifft im Achtelfinale auf einen europäischen Tabellenführer

Die Breisgauer hatten durch den siebten Tabellenplatz in der Ligaphase die direkte Qualifikation für das Achtelfinale geschafft. Der VfB ging den Umweg über die Playoffs und setzte sich dabei gegen Celtic Glasgow (4:1, 0:1) durch.

Vor allem die Schwaben haben mit FC Porto ein echtes Hammerlos erwischt. Das Team von Trainer Francesco Farioli führt die Tabelle der portugiesischen Liga an und ließ in 23 Partien nur dreimal Punkte liegen - darunter lediglich eine Niederlage.