Der VfB Stuttgart bekommt es im Achtelfinale der Europa League mit dem portugiesischen Spitzenklub FC Porto zu tun, der SC Freiburg trifft auf den belgischen Tabellensiebten KRC Genk. Dies ergab die Auslosung am Freitag in der Zentrale der UEFA in Nyon/Schweiz. Die Partien finden am 12. und 19. März statt.
Getty Images Sport
Hammerlos in der Europa League! VfB Stuttgart trifft im Achtelfinale auf einen europäischen Tabellenführer
Die Breisgauer hatten durch den siebten Tabellenplatz in der Ligaphase die direkte Qualifikation für das Achtelfinale geschafft. Der VfB ging den Umweg über die Playoffs und setzte sich dabei gegen Celtic Glasgow (4:1, 0:1) durch.
Vor allem die Schwaben haben mit FC Porto ein echtes Hammerlos erwischt. Das Team von Trainer Francesco Farioli führt die Tabelle der portugiesischen Liga an und ließ in 23 Partien nur dreimal Punkte liegen - darunter lediglich eine Niederlage.
Das Finale der Europa League steigt am 20. Mai
Sollte Stuttgart das Viertelfinale erreichen, würde es gegen Nottingham Forest oder den FC Midtjylland weitergehen. Freiburgs nächster Gegner wäre Celta Vigo oder Olympique Lyon.
Das Finale der Europa League findet am 20. Mai in Istanbul statt.
Werbung