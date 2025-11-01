Der ehemalige Bundesliga-Manager Reiner Calmund hat Lennart Karl vom FC Bayern München in den höchsten Tönen gelobt.
"Halte es nicht für unmöglich": Kommt es bei Bayern-Talent Lennart Karl zur Nominierung für die WM 2026?
WAS WURDE GESAGT?
Die Offensive des deutschen Rekordmeisters, zu der laut Calmund auch "Karlchen", wie er den Teenager nennt, seinen Teil beitrage, sei derzeit "allerfeinste Sahne", erklärte der 76-Jährige im Interview mit Sky.
Wichtig sei es für den 17-Jährigen nun, sich vom Hype um seine Person nicht anstecken zu lassen und die Bodenhaftung zu verlieren: "Es ist klar, wenn du als 17-Jähriger ein Tor vor 60.000 Menschen schießt und das ganze Stadion jubelt, dass du da Emotionen zeigst und schon mal abheben kannst", so Calmund.
Dazu gehöre auch ein passendes, "professionelles Umfeld", welches Karl allerdings habe. Mit seinem Berater Michel Ballack habe der Youngster "einen der besten ehemaligen deutschen Spieler" an seiner Seite. "Ballack ist nie abgehoben und in seiner Karriere alles mit einer großen Portion Vernunft angegangen", führte der 76-Jährige weiter aus.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Er traue Karl deshalb auch zu, in den Überlegungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann für eine Nominierung für die anstehende Weltmeisterschaft im kommenden Jahr eine Rolle zu spielen. "Warum soll ein junger Spieler nicht mit zur WM fahren? Auch ein Müller war in jungen Jahren dabei. Alle fangen mal jung an", spielte Calmund auf die Turnier-Teilnahme von Thomas Müller bei der WM 2010 in Südafrika im zarten Alter von 20 Jahren an.
Damals gehörte die Bayern-Legende zum festen Teil der Mannschaft und holte unter anderem den Goldenen Schuh sowie die Auszeichnung zum besten jungen Spieler des Turniers.
"Ich halte das nicht für unmöglich, selbst wenn er noch nicht fest eingeplant ist, dann kann er mal reinschnuppern und Erfahrung sammeln", so Calmund. Man müsse nun die Entwicklung in den kommenden Monaten abwarten und dann eine Entscheidung treffen: "Und wenn es ganz gut läuft, dann spielt er ja vielleicht sogar."
WUSSTEST DU?
Zuletzt hatte sich bereits Bayern-Teamkollege Joshua Kimmich optimistisch bezüglich eines schnellen DFB-Debüts von Karl geäußert: "Vor so zehn Jahren, als ich dazugekommen bin, war es sehr, sehr untypisch, dass jemand mit vier oder fünf Bundesligaspielen sein Länderspiel-Debüt macht. Heutzutage hat man das Gefühl, dass das ein bisschen schneller möglich ist", sagte dieser gegenüber der Bild.
Karl sammelte in der laufenden Saison bereits elf Pflichtspiele für die Profis des deutschen Rekordmeisters. Dabei gelangen ihm zwei Tore.