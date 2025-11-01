"Halte es nicht für unmöglich": Kommt es bei Bayern-Talent Lennart Karl zur Nominierung für die WM 2026?

Die Offensive des deutschen Rekordmeisters, zu der laut Calmund auch "Karlchen", wie er den Teenager nennt, seinen Teil beitrage, sei derzeit "allerfeinste Sahne", erklärte der 76-Jährige im Interview mit Sky.

Wichtig sei es für den 17-Jährigen nun, sich vom Hype um seine Person nicht anstecken zu lassen und die Bodenhaftung zu verlieren: "Es ist klar, wenn du als 17-Jähriger ein Tor vor 60.000 Menschen schießt und das ganze Stadion jubelt, dass du da Emotionen zeigst und schon mal abheben kannst", so Calmund.

Dazu gehöre auch ein passendes, "professionelles Umfeld", welches Karl allerdings habe. Mit seinem Berater Michel Ballack habe der Youngster "einen der besten ehemaligen deutschen Spieler" an seiner Seite. "Ballack ist nie abgehoben und in seiner Karriere alles mit einer großen Portion Vernunft angegangen", führte der 76-Jährige weiter aus.