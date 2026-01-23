"Halt' doch mal die Klappe da hinten": Bayern-Trainer Vincent Kompany bricht nach Stichelei unter Journalisten in Gelächter aus

Bei Kompany sorgte das kleine Scharmützel unter den Medienvertretern für lautes Gelächter. "Katastrophe, was du da gemacht hast", rief der Belgier lachend dem Journalisten zu, der ihm Dzekos Namen vorgesagt hatte.

Danach holte Kompany schließlich zu seiner Antwort auf die Frage aus, was er von Dzeko und dessen Transfer zu Schalke halte. Der Bosnier sei für City nach seiner Ankunft "wahnsinnig wichtig" und "ein ganz entscheidender Transfer" gewesen, schwärmte er. Unter anderem erinnerte sich Kompany an den finalen Premier-League-Spieltag der Saison 2011/12, als Joker Dzeko mit seinem 2:2-Ausgleichstor gegen QPR in der Nachspielzeit die späte Wende einleitete, die Sergio Agüero kurz darauf mit dem 3:2-Siegtreffer krönte. Durch den dramatischen Erfolg sprang City doch noch einmal an Stadtrivale Manchester United vorbei und holte seinerzeit den ersten englischen Meistertitel seit 44 Jahren. "Für diesen Moment werde ich ihm immer dankbar sein", betonte Kompany.

Dass Dzeko "so lange auf diesem Niveau weiterspielen konnte, hat viel mit seiner Professionalität zu tun", lobte er den Angreifer, der im Januar 2011 vom VfL Wolfsburg zu City gewechselt war. Dzeko, mittlerweile 39, ist nur einige Wochen älter als Kompany, der seine aktive Karriere 2020 beendet hatte.

"Was immer bleibt: Man verlernt nie, wie man Tore schießt", fuhr Kompany über Dzeko fort. "Es ist gut möglich, dass er für Schalke ein ganz wichtiger Transfer wird. Ich weiß, dass man mit diesem Logo (Bayern-Logo, d. Red.) nicht zu positiv über Schalke sprechen sollte. Diesen Fehler werde ich nicht machen. Aber trotzdem wünsche ich Edin Dzeko natürlich das Beste."