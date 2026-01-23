Eine Frage zu seinem ehemaligen Mitspieler Edin Dzeko, dessen Sensationstransfer zu Zweitligist Schalke 04 am Donnerstag offiziell wurde, hat bei Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany für lautes Gelächter gesorgt.
"Halt' doch mal die Klappe da hinten": Bayern-Trainer Vincent Kompany bricht nach Stichelei unter Journalisten in Gelächter aus
Rätsel für Bayern-Trainer Vincent Kompany vorschnell aufgelöst
Einer der auf der Pressekonferenz am Freitagvormittag anwesenden Journalisten las zunächst ein längeres Zitat Dzekos über Kompany vor. Der Stürmer und der frühere Innenverteidiger hatten von 2011 bis 2015 gemeinsam für Manchester City gespielt.
Nach dem Zitat sollte Kompany eigentlich erraten, welcher seiner ehemaligen Teamkollegen das über ihn gesagt hat. Doch ein anderer Journalist kam dem Bayern-Coach zuvor und verriet vorschnell, dass Dzeko gemeint war. Der Fragesteller war davon natürlich nicht begeistert: "Halt' doch mal die Klappe da hinten", wies er seinen Kollegen zurecht. "Ich habe nicht dich gefragt, sondern den Trainer."
Kompany über Dzeko: "Für diesen Moment werde ich ihm immer dankbar sein"
Bei Kompany sorgte das kleine Scharmützel unter den Medienvertretern für lautes Gelächter. "Katastrophe, was du da gemacht hast", rief der Belgier lachend dem Journalisten zu, der ihm Dzekos Namen vorgesagt hatte.
Danach holte Kompany schließlich zu seiner Antwort auf die Frage aus, was er von Dzeko und dessen Transfer zu Schalke halte. Der Bosnier sei für City nach seiner Ankunft "wahnsinnig wichtig" und "ein ganz entscheidender Transfer" gewesen, schwärmte er. Unter anderem erinnerte sich Kompany an den finalen Premier-League-Spieltag der Saison 2011/12, als Joker Dzeko mit seinem 2:2-Ausgleichstor gegen QPR in der Nachspielzeit die späte Wende einleitete, die Sergio Agüero kurz darauf mit dem 3:2-Siegtreffer krönte. Durch den dramatischen Erfolg sprang City doch noch einmal an Stadtrivale Manchester United vorbei und holte seinerzeit den ersten englischen Meistertitel seit 44 Jahren. "Für diesen Moment werde ich ihm immer dankbar sein", betonte Kompany.
Dass Dzeko "so lange auf diesem Niveau weiterspielen konnte, hat viel mit seiner Professionalität zu tun", lobte er den Angreifer, der im Januar 2011 vom VfL Wolfsburg zu City gewechselt war. Dzeko, mittlerweile 39, ist nur einige Wochen älter als Kompany, der seine aktive Karriere 2020 beendet hatte.
"Was immer bleibt: Man verlernt nie, wie man Tore schießt", fuhr Kompany über Dzeko fort. "Es ist gut möglich, dass er für Schalke ein ganz wichtiger Transfer wird. Ich weiß, dass man mit diesem Logo (Bayern-Logo, d. Red.) nicht zu positiv über Schalke sprechen sollte. Diesen Fehler werde ich nicht machen. Aber trotzdem wünsche ich Edin Dzeko natürlich das Beste."
Schalke 04 hatte Edin Dzeko am Donnerstag vorgestellt
Schalke hatte Dzeko, der erst vergangenen Sommer von Fenerbahce zur AC Florenz gewechselt war, am Donnerstag als Neuzugang präsentiert. Für die Knappen, die aktuell Tabellenführer in der 2. Bundesliga sind und von der Rückkehr ins Oberhaus träumen, natürlich ein absoluter Coup.
Dzeko kommt ablösefrei aus Florenz und hat bei S04 zunächst bis Saisonende unterschrieben. Ob er möglicherweise schon im Topspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag sein Debüt in Königsblau feiern wird, ließ der bosnische Nationalspieler noch offen: "Wir müssen sehen, wie der Trainer plant und was das Beste für Schalke ist. Ich freue mich erst einmal, dass ich mit der Mannschaft morgen trainieren kann", sagte Dzeko am Donnerstag.
Edin Dzeko und Vincent Kompany: Ihre gemeinsame Zeit bei Manchester City
- Zeitraum: Januar 2011 bis Sommer 2015
- Gemeinsame Spiele: 139
- Gemeinsame Titel: Englischer Meister 2012 und 2014; FA-Cup-Sieger 2011; Englischer Ligapokalsieger 2014