Hallenturnier heute live: Wer zeigt / überträgt den Legends Cup des FC Bayern im Live Stream und live im Free TV?

Ein Highlight für alle Fußballbegeisterten steht bevor: Am Sonntag, den 18. Januar, verwandelt sich der SAP Garden in München in die Austragungsstätte des Legends Cup 2026 des FC Bayern. Das Turnier wird im klassischen Hallenfußball-Stil ausgetragen und weckt Erinnerungen an die legendären Budenzauber vergangener Zeiten. Zahlreiche ehemalige Spitzenspieler kehren dafür noch einmal auf das Spielfeld zurück und lassen ihre Klasse erneut aufblitzen.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo Ihr das Turnier live am Bildschirm verfolgen könnt!