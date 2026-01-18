Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
FRANCK RIBERY BAYERN MÜNCHENImago Images
Eric Klein

Hallenturnier heute live: Wer zeigt / überträgt den Legends Cup des FC Bayern im Live Stream und live im Free TV?

In München spielen am Sonntag internationale Allstars beim Legends Cup 2026 gegeneinander. Wir versorgen Euch mit den Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Ein Highlight für alle Fußballbegeisterten steht bevor: Am Sonntag, den 18. Januar, verwandelt sich der SAP Garden in München in die Austragungsstätte des Legends Cup 2026 des FC Bayern. Das Turnier wird im klassischen Hallenfußball-Stil ausgetragen und weckt Erinnerungen an die legendären Budenzauber vergangener Zeiten. Zahlreiche ehemalige Spitzenspieler kehren dafür noch einmal auf das Spielfeld zurück und lassen ihre Klasse erneut aufblitzen.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo Ihr das Turnier live am Bildschirm verfolgen könnt!

  • Hallenturnier heute live: Wer zeigt / überträgt den Legends Cup des FC Bayern im Live Stream und live im Free TV?

    Das Turnier seht Ihr live und exklusiv bei MagentaTV - und das gänzlich kostenfrei. Der Streaminganbieter der Telekom zeigt euch alle Begegnungen der Allstars. Auch mit Eurem Abonnement bei MagentaSport könnt Ihr live dabei sein.

    Eine weitere Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

  • Legends Cup 2026: Alle wichtigen Infos im Überblick

    • Wettbewerb: FC Bayern Legends Cup 2026
    • Teilnehmer: 6
    • Datum: 18. Januar 2026
    • Uhrzeit: ca. 15.20 Uhr - 18.25 Uhr
    • Ort: SAP Garden (München)
    • Übertragung: Magenta TV, MagentaSport

  • Legends Cup 2026: Die Kader der Teams

    FC Bayern MünchenBVBEintracht Frankfurt
    Raimond AumannRoman WeidenfellerThomas Ernst
    Hans-Jörg ButtMarcel SchmelzerOka Nikolov
    Tom StarkeMoritz LeitnerUwe Bindewald
    Holger BadstuberKevin GroßkreutzRudi Bommer
    Klaus AugenthalerMladen PetrićMaurizio Gaudino
    Diego ContentoAntonio da SilvaMakoto Hasebe
    RafinhaPatrick OwomoyelaSlobodan Komljenovic
    Mark van BommelPark Joo-hoKarl-Heinz Körbel
    Sebastian RudySokratisAlex Meier
    Ivica OlićMats HummelsBastian Oczipka
    Franck RibéryFlorian KringeSebastian Rode
    Arjen Robben/Ervin Skela
    Jürgen Klinsmann/Anthony Yeboah
    Giovane Élber/Thomas Zampach
    Mario Mandžukić//
    Lothar Matthäus//

    Die vollständigen Kader der internationalen Teilnehmer stehen noch aus.

  • Legends Cup 2026: Der Spielplan

    Gruppenphase

    UhrzeitBegegnung
    15.20 - 15.30 UhrFC Bayern München vs. Juventus Turin
    15.35 - 15.45 UhrBorussia Dortmund vs. Celtic Glasgow
    15.50 - 16.00 UhrJuventus Turin vs. Eintracht Frankfurt
    16.05 - 16.15 UhrReal Madrid vs. Borussia Dortmund
    16.20 - 16.30 UhrFC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt
    16.35 - 16.45 UhrCeltic Glasgow vs. Real Madrid

    Halbfinals

    UhrzeitBegegnung
    17.00 - 17.15 UhrHalbfinale 1
    17.20 - 17.35 UhrHalbfinale 2

    Finals

    UhrzeitBegegnung
    17.45 - 18.00 UhrSpiel um Platz 3
    18.10 - 18.25 UhrFinale
