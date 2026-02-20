Halbnackt im Schnee: Angreifer vom FC Bayern postet kurioses Video bei TikTok

Ob er diese noch beim FC Bayern erleben wird, bleibt abzuwarten. Die Münchner sind nur dazu verpflichtet, die Klausel von etwas mehr als 60 Millionen Euro zu ziehen, wenn er eine gewisse Anzahl an Spielen absolviert. Diese liegt aber derart hoch, dass es schon jetzt nicht mehr möglich sein dürfte, sie zu erreichen.

Am Samstag ist der FCB daheim gegen Eintracht Frankfurt gefordert. Jackson wird vermutlich im Kader stehen. Wobei selbst das zuletzt nicht immer so war.