Halbnackt im Schnee: Angreifer vom FC Bayern postet kurioses Video bei TikTok

Beim FC Bayern spielt Nicolas Jackson sportlich aktuell keine Rolle. Die Leihgabe des FC Chelsea kommt im Schatten von Harry Kane kaum zu Einsatzzeiten.
Auf Social Media macht der Stürmer derweil mit einem kuriosen Post auf sich aufmerksam.
Jackson zeigte sich in einem Tik-Tok-Video bei einem Spaziergang im verschneiten München – halbnackt. Der 24-Jährige trägt nämlich nur eine Mütze, Shorts und Kopfhörer.
"Nicht mehr neu, dieser Winter ist Teil meiner Routine", schrieb er dazu: "Große Momente stehen bevor."
Ob er diese noch beim FC Bayern erleben wird, bleibt abzuwarten. Die Münchner sind nur dazu verpflichtet, die Klausel von etwas mehr als 60 Millionen Euro zu ziehen, wenn er eine gewisse Anzahl an Spielen absolviert. Diese liegt aber derart hoch, dass es schon jetzt nicht mehr möglich sein dürfte, sie zu erreichen.
Am Samstag ist der FCB daheim gegen Eintracht Frankfurt gefordert. Jackson wird vermutlich im Kader stehen. Wobei selbst das zuletzt nicht immer so war.