"Hätten nichts gemacht und kein Geld ausgegeben": Uli Hoeneß mit süffisanter Spitze gegen Kritiker des FC Bayern München

Im vergangenen Sommer waren die Bayern im Rennen um gleich mehrere Wunschspieler leer ausgegangen, was von einigen Seiten Häme und Spott hervorrief. Der als absoluter Wunschspieler deklarierte Florian Wirtz entschied sich für einen Wechsel in die Premier League zum FC Liverpool, bei Nick Woltemade stach Newcastle United die Münchner aus.

In der Folge kam mit Luiz Diaz ein Spieler, der sich bereits auf dem Höhepunkt seiner Karriere befindet - kolportierte 70 Millionen Euro überwies man dafür an den FC Liverpool. Der Kolumbianer entpuppte sich jedoch schnell als echte Verstärkung, in 25 Pflichtspielen steuerte er bereits 25 Torbeteiligungen (14 Tore, 11 Assists) bei.

Sportlich bestritten die Bayern in dieser Saison unglaubliche 25 von 28 Spielen siegreich, lediglich gegen den FC Arsenal in der Champions League ging man als Verlierer vom Platz. In der Bundesliga führt man die Tabelle souverän vor dem BVB an, auch in der Königsklasse ist man auf Kurs Achtelfinale.