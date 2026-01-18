Am Rande des vom deutschen Rekordmeister ausgetragenen Legends Cup im Münchner SAP Garden sagte der FCB-Ehrenpräsident, dass er außerordentlich zufrieden mit den derzeitigen Leistungen der Mannschaft sei. Vor allem Kompany sprach er seine Anerkennung aus.
"Hätten nichts gemacht und kein Geld ausgegeben": Uli Hoeneß mit süffisanter Spitze gegen Kritiker des FC Bayern München
Hoeneß: "Wurden die schlechtesten Transferspezialisten genannt"
"Ich glaube, einen großen Anteil an diesem riesigen Erfolg hat natürlich der Trainer. Man sieht hier, wenn ein Trainer und eine Mannschaft eine Einheit bilden, dann kann man eine ganze Menge erreichen", meinte Hoeneß.
Dabei konnte er sich einen kleinen Seitenhieb gegen die vielen kritischen Stimmen nicht verkneifen: "Wenn ich daran denke, dass wir im Sommer die schlechtesten Transferspezialisten genannt wurden. Wir hätten nichts gemacht und kein Geld ausgegeben. Jetzt sind wir elf Punkte vor Dortmund, also ist es ganz gut gelaufen."
Bayern dominiert Saison unter Vincent Kompany
Im vergangenen Sommer waren die Bayern im Rennen um gleich mehrere Wunschspieler leer ausgegangen, was von einigen Seiten Häme und Spott hervorrief. Der als absoluter Wunschspieler deklarierte Florian Wirtz entschied sich für einen Wechsel in die Premier League zum FC Liverpool, bei Nick Woltemade stach Newcastle United die Münchner aus.
In der Folge kam mit Luiz Diaz ein Spieler, der sich bereits auf dem Höhepunkt seiner Karriere befindet - kolportierte 70 Millionen Euro überwies man dafür an den FC Liverpool. Der Kolumbianer entpuppte sich jedoch schnell als echte Verstärkung, in 25 Pflichtspielen steuerte er bereits 25 Torbeteiligungen (14 Tore, 11 Assists) bei.
Sportlich bestritten die Bayern in dieser Saison unglaubliche 25 von 28 Spielen siegreich, lediglich gegen den FC Arsenal in der Champions League ging man als Verlierer vom Platz. In der Bundesliga führt man die Tabelle souverän vor dem BVB an, auch in der Königsklasse ist man auf Kurs Achtelfinale.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Mittwoch, 21. Januar: FC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League)
- Samstag, 24. Januar: FC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 28. Januar: PSV Eindhoven - FC Bayern (Champions League)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.