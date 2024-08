Julian Brandt traf beim Pokalspiel gegen Lübeck für den BVB. Es hätte aber auch noch eine andere Option für ihn gegeben.

Mittelfeldspieler Julian Brandt von Champions-League-Finalist Borussia Dortmund schoss beim 4:1-Sieg in der 1. Runde des DFB-Pokals in Hamburg gegen Regionalligist Phönix Lübeck in der ersten Minute der Nachspielzeit von Halbzeit eins das zwischenzeitliche 3:0 für den BVB. Es hätte aber auch noch eine andere Option für ihn gegeben, wie er nun scherzhaft äußerte.