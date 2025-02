Hätte der Ausgleich des FC Bayern München nicht zählen dürfen? Schottische Presse klagt über "schäbigstes und hässlichstes Tor"

Mit viel Dusel ist der FC Bayern München ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Die internationale Presse leidete anschließend mit Celtic.

Nach zwei wenig überzeugenden Auftritten in den Playoffs gegen Celtic und einer ordentlichen Portion Dusel steht der FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League. Insbesondere beim 1:1 im Rückspiel in der Allianz Arena hatte der FCB eine Menge Glück. Der goldene Treffer von Alphonso Davies in der Nachspielzeit sorgte anschließend für mächtig Aufregung in der internationalen Presse.

Kein gutes Haar am deutschen Rekordmeister ließ vor allem die Medienlandschaft aus Schottland, die sich besonders über das Zustandekommen des 1:1 echauffierte. Nur 45 Sekunden vor dem Ausgleich soll zudem Celtic-Stürmer Daizen Maeda von Dayot Upamecano gefoult worden sein. Der Innenverteidiger hatte seinen Gegenspieler abseits des Bayern-Angriffs mit dem Arm im Gesicht getroffen, dies blieb allerdings ungeahndet.

SPOX zeigt eine Auswahl der internationalen Pressestimmen.