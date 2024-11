C. Ronaldo

Piotr Zielinski verteidigt sich und seinen Mitspieler gegen scharfe Kritik, weil sie ein Foto mit Cristiano Ronaldo gemacht haben.

In Polen gibt es harte Kritik an einigen Nationalspielern, die nach der 1:5-Klatsche in der Nations League gegen Portugal Fotos mit Superstar Cristiano Ronaldo machten. Kapitän Piotr Zielinski, einer der besagten Akteure, wehrt sich dagegen.