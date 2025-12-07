"Haben großen Respekt vor den Konkurrenten": Max Eberl mahnt nach Kantersieg des FC Bayern gegen Stuttgart

Kompany hatte beim ambitionierten VfB sechsmal in seiner Startelf gewechselt und selbst Kapitän Manuel Neuer und Torjäger Harry Kane auf der Bank gelassen. Einfluss hatte dies nicht. "Das Wichtigste ist, dass das Niveau nicht sinkt. Das zeigt die Qualität des Kaders und die Mentalität aller Beteiligten. Wer auch immer auf dem Platz ist, gibt sein Bestes, und dann versuchen die, die reinkommen, Einfluss zu nehmen", sagte Kane.

Der schoss nach seiner Einwechslung in der 60. Minute gleich drei Treffer und schraubte sein Saisonkonto in allen Wettbewerben auf 28! Ein weiteres Tor erzielte Josip Stanisic, der zur Pause gekommen war. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Münchner durch ein Zauber-Hackentor von Konrad Laimer 1:0 geführt.

Eberl lobte das "großartige Kadermanagement von Vini". Er antwortete deshalb auf die Frage, was dies über das Niveau der Liga aussage, mit einer Gegenfrage: "Was sagt das über unseren Kader aus? Wir haben einen sehr ausgewogenen Kader mit einer sehr hohen Qualität. Dann kannst du auch rotieren - und das nicht aus der Not heraus, sondern nach einem Plan."