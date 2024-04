Erling Haaland muss sich in England mit Kritik von Roy Keane und anderen Experten herumärgern. Nun hat sein Vater reagiert.

Die schwankende Form von Manchester Citys Torjäger Erling Haaland in den letzten Wochen und Monaten hat auf der Insel für Kritik gesorgt: Vor allem viele Ex-Fußballer ließen in den Medien kaum ein gutes Haar am 23-Jährigen. Nun hat sein Vater auf die Angriffe reagiert.