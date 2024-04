Die FCB-Frauen können das Kunststück schaffen und in dieser Saison das Double gewinnen. Gab es das schonmal?

Den Frauen des FC Bayern München winkt in dieser Saison ein historischer Triumph. Die Spielerinnen von Cheftrainer Alexander Straus können sich am nächsten Spieltag bei Bayer Leverkusen vorzeitig den Meistertitel in der Bundesliga sichern. Dazu stehen sie auch im Pokalfinale und treffen dort am 9. Mai auf den Dauerrivalen VfL Wolfsburg. Es könnte also am Ende das Double stehen.

Hat es das in der Geschichte der Frauenfußballabteilung des FCB zuvor schon einmal gegeben?

GOAL liefert die Antwort.