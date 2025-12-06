"Ich hatte mir natürlich viel mehr vorgenommen, das ist immer so. Selbst wenn ich wirklich gut spiele, will ich mehr. Ich versuche, positiv zu bleiben, versuche, mich zu verbessern", erklärte der Stürmer im Gespräch mit Sky Sports. "Ich bin natürlich der Erste, der weiß, wann ich gut spiele und wann ich nicht gut spiele. Ich brauche niemanden, der mir sagt, wie ich zu spielen habe."
"Habe noch mehr zu bieten": Liverpools Rekordeinkauf Alexander Isak zeigt sich kämpferisch
Liverpool fällt in der Premier League weit zurück
Die Reds waren mit fünf Siegen in die laufende Premier-League-Saison gestartet, von den folgenden neun Spielen konnte man allerdings nur zwei gewinnen, weshalb man vom ersten auf den mittlerweile neunten Tabellenplatz abgestürzt ist. Auf Spitzenreiter Arsenal fehlen bereits elf Punkte.
"Es war natürlich nicht einfach, weder individuell noch kollektiv. Wir haben in letzter Zeit nicht die besten Ergebnisse erzielt. Natürlich wünsche ich mir auch mehr von mir selbst, das ist ziemlich offensichtlich. Ich versuche, positiv zu bleiben, wir als Team auch. Es ist eine wirklich gute Gruppe und wir blicken einfach nach vorne und versuchen, als Team besser zu werden", so Isak.
Isak: "Habe mich wahrscheinlich nicht in Bestform gefühlt"
Bei ihm persönlich habe auch die fehlende Fitness zu Saisonbeginn eine Rolle gespielt. Er sei körperlich nicht ganz bei 100 Prozent gewesen, erzählte der 26-Jährige: "Ich habe mich wahrscheinlich nicht in Bestform gefühlt. Wenn ich auf dem Platz stehe, möchte ich auf jeden Fall gut spielen. Ich habe noch mehr zu bieten."
Isak war im Sommer für eine vereinsinterne Rekordablösesumme von 145 Millionen Euro von Newcastle United zu Liverpool gewechselt. Beim LFC stand er seitdem wettbewerbsübergreifend zwölfmal auf dem Rasen, seine Ausbeute von zwei Toren und einer Vorlage sind aber noch äußerst bescheiden.
Trainer Arne Slot glaubt indes weiter an die Qualitäten seines Stürmers: "Er ist nicht der einzige Stürmer, der in manchen Spielen darunter leidet, dass er nicht viele Chancen bekommt. Auf diesem Niveau ist es nicht so, dass der Stürmer in jeder Halbzeit an acht, neun oder zehn Chancen beteiligt ist", erklärte der Niederländer.
FC Liverpool: Die nächsten Spiele
- 6. Dezember vs. Leeds United (Premier League)
- 9. Dezember vs. Inter Mailand (Champions League)
- 13. Dezember vs. Brighton & Hove Albion (Premier League)