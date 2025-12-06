"Habe noch mehr zu bieten": Liverpools Rekordeinkauf Alexander Isak zeigt sich kämpferisch

Bei ihm persönlich habe auch die fehlende Fitness zu Saisonbeginn eine Rolle gespielt. Er sei körperlich nicht ganz bei 100 Prozent gewesen, erzählte der 26-Jährige: "Ich habe mich wahrscheinlich nicht in Bestform gefühlt. Wenn ich auf dem Platz stehe, möchte ich auf jeden Fall gut spielen. Ich habe noch mehr zu bieten."

Isak war im Sommer für eine vereinsinterne Rekordablösesumme von 145 Millionen Euro von Newcastle United zu Liverpool gewechselt. Beim LFC stand er seitdem wettbewerbsübergreifend zwölfmal auf dem Rasen, seine Ausbeute von zwei Toren und einer Vorlage sind aber noch äußerst bescheiden.

Trainer Arne Slot glaubt indes weiter an die Qualitäten seines Stürmers: "Er ist nicht der einzige Stürmer, der in manchen Spielen darunter leidet, dass er nicht viele Chancen bekommt. Auf diesem Niveau ist es nicht so, dass der Stürmer in jeder Halbzeit an acht, neun oder zehn Chancen beteiligt ist", erklärte der Niederländer.