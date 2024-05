Real Madrids Fede Valverde hat mit einem emotionalen Post auf die Ankündigung von Toni Kroos, seine Karriere zu beenden, reagiert.

Am Dienstag hat Toni Kroos mitgeteilt, dass er seine Karriere im Sommer nach der Europameisterschaft beenden wird - und Fede Valverde, sein Teamkollege aus dem Mittelfeld von Real Madrid, hat auf diese Ankündigung mit einem emotionalen Brief an den Deutschen reagiert.