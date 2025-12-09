"Habe mir ein bisschen Credit erspielt": Nick Woltemade läuft für Newcastle in der Champions League erstmals in Deutschland auf

"Es ist sehr schön, ich freue mich sehr nach Deutschland zu kommen", sagte der gut gelaunte Angreifer von Newcastle United vor der Partie bei Bayer Leverkusen am Mittwoch (21 Uhr) - und fügte ambitioniert an: "Mit meinen alten Teams lief es hier nicht so. Ich freue mich darauf, morgen zu gewinnen."

Mit dem Premier-League-Klub will der deutsche Nationalstürmer in Leverkusen den wohl entscheidenden Schritt Richtung K.o.-Phase machen. Dass in Deutschland ein besonderer Druck auf ihm lastet, stört den 23-Jährige nicht. "Ich schaue nur auf mich selbst. Das hilft mir am besten", sagte Woltemade, der sich in Newcastle schon gut integriert hat und sich "wie zu Hause fühlt".