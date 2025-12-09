Newcastle United v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

"Habe mir ein bisschen Credit erspielt": Nick Woltemade läuft für Newcastle in der Champions League erstmals in Deutschland auf

Mit Newcastle United trifft Nick Woltemade in der Champions League auf einen Gegner, mit dem er nicht die besten Erfahrungen gemacht hat.

Nick Woltemade fiebert seinem ersten Champions-League-Spiel auf deutschem Boden mit großer Vorfreude entgegen. 

  • Nick Woltemade selbstbewusst: "Freue mich darauf, morgen zu gewinnen"

    "Es ist sehr schön, ich freue mich sehr nach Deutschland zu kommen", sagte der gut gelaunte Angreifer von Newcastle United vor der Partie bei Bayer Leverkusen am Mittwoch (21 Uhr) - und fügte ambitioniert an: "Mit meinen alten Teams lief es hier nicht so. Ich freue mich darauf, morgen zu gewinnen."

    Mit dem Premier-League-Klub will der deutsche Nationalstürmer in Leverkusen den wohl entscheidenden Schritt Richtung K.o.-Phase machen. Dass in Deutschland ein besonderer Druck auf ihm lastet, stört den 23-Jährige nicht. "Ich schaue nur auf mich selbst. Das hilft mir am besten", sagte Woltemade, der sich in Newcastle schon gut integriert hat und sich "wie zu Hause fühlt".

    • Werbung
  • Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Trainer-Lob für Nick Woltemade: "Es wird noch so viel von ihm kommen"

    Sein Trainer Eddie Howe lobte Woltemade in den höchsten Tönen. "Er macht es brillant. Er ist eine tolle Person, ein toller Charakter", sagte Howe, der dem gebürtigen Bremer einen "britischen Humor" attestierte und sportlich hinzufügte: "Es wird noch so viel von ihm kommen."

    Das hofft auch Woltemade, der "sehr glücklich" in Newcastle ist und seine eigene Entwicklung als "verrückt" beschrieb: "Ich habe mir auch ein bisschen Credit erspielt, dass man nicht mehr sagt: 'Das ist nur eine Eintagsfliege von ihm.'" Und seine Ambitionen für Mittwoch? "Ich hoffe, dass ich ein Tor schieße", sagte Woltemade.

Champions League
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
0