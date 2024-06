Messi fällt nicht nur mit seiner Klasse und Technik auf dem Platz auf, sondern manchmal auch mit ausgedehnten Spazier-Phasen.

Lionel Messi hat sein Spazier-Tempo auf dem Platz erklärt, in dem er manchmal unterwegs ist, wenn seine Mannschaft nicht in Ballbesitz ist. Er gab zu, dass die Arbeit gegen den Ball nicht sein Ding ist - und garnierte das mit einer Anekdote aus seinen Anfängen in Argentinien.