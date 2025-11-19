Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany ist am letzten Tag des vergangenen Sommer-Transferfensters offensichtlich noch eifrig um Verstärkungen für seinen Kader bemüht gewesen und wollte Antony von Manchester United von einem Wechsel überzeugen.
"Habe lange gezögert": Flop von Manchester United berichtet von Last-Minute-Angebot des FC Bayern München im Sommer
Antony: "Wir sprechen hier von einem absoluten Topklub"
Wie der ehemalige Offensiv-Flop der Red Devils bei ge.globo.com erzählte, fiel ihm eine Absage an den Rekordmeister alles andere als leicht: "Das Transferfenster schloss am nächsten Tag. Es war der letzte Tag unserer Verhandlungen mit Betis, und da kam der Anruf von Bayern. Ich sage es Ihnen ganz offen: Ich habe wirklich lange gezögert. Wir sprechen hier von einem absoluten Topklub, dem FC Bayern München, und Trainer Kompany, mit seiner beeindruckenden Erfahrung, rief mich persönlich an."
Antony hatte Real Betis schon zugesagt
Obwohl der 25-jährige Brasilianer von Kompany begeistert war, musste er absagen. "Wir sprachen miteinander, er war unglaublich höflich und sagte, er sei schon immer ein großer Fan von mir gewesen – und das alles war gegen 23 Uhr", schilderte der Offensiv-Künstler. "Ich hatte alles mit dem Verein [Betis] vereinbart, ich hatte ihnen mein Wort gegeben. Alles war entschieden, ich konnte weder mir noch dem Verein das antun. Die Entscheidung war auch größtenteils eine familiäre. Es ist ein Ort, an dem ich mich sehr wohlfühle und an dem ich die Unterstützung aller spüre, die mich so herzlich aufgenommen haben."
Bei United gilt Antony als einer der größten Flops der Klub-Geschichte
Nach einer zuvor erfolgreichen Leihe und anschließend langem Hin und Her konnte sich Real Betis die Dienste des Brasilianers Anfang September für etwa 25 Millionen Euro sichern. Für Antony selbst war es das lang ersehnte Ende einer äußerst unglücklichen Zeit bei Manchester United. Für knappe 100 Millionen Euro wechselte er 2022 von Ajax Amsterdam zu den Red Devils und erzielte in 96 Einsätzen in allen Wettbewerben nur zwölf Tore für United. Die Jahre bei den Engländern gingen nicht spurlos an ihm vorbei - nun hat er mit Real Betis einen Verein gefunden, bei dem er sich wohlfühlt. Und der FCB konnte sich letztlich mit Nicolas Jackson, der per Leihe von Chelsea kam, verstärken.
Die Karriere von Antony:
- 2013 - 2020: Sao Paulo
- 2020 - 2022: Ajax Amsterdam
- 2022 - 2025: Manchester United
- seit 2025: Real Betis