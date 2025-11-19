"Habe lange gezögert": Flop von Manchester United berichtet von Last-Minute-Angebot des FC Bayern München im Sommer

Obwohl der 25-jährige Brasilianer von Kompany begeistert war, musste er absagen. "Wir sprachen miteinander, er war unglaublich höflich und sagte, er sei schon immer ein großer Fan von mir gewesen – und das alles war gegen 23 Uhr", schilderte der Offensiv-Künstler. "Ich hatte alles mit dem Verein [Betis] vereinbart, ich hatte ihnen mein Wort gegeben. Alles war entschieden, ich konnte weder mir noch dem Verein das antun. Die Entscheidung war auch größtenteils eine familiäre. Es ist ein Ort, an dem ich mich sehr wohlfühle und an dem ich die Unterstützung aller spüre, die mich so herzlich aufgenommen haben."