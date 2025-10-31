"Habe kein Problem damit, eine total andere Meinung zu haben!" Vincent Kompany wird bei Sommer-Neuzugang des FC Bayern München deutlich

"Er arbeitet sehr gut. Meiner Meinung nach ist seine Integration sehr schnell gelaufen", erklärte der belgische Coach auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel des deutschen Rekordmeisters am Samstagabend gegen Bayer 04 Leverkusen.

Daher könne Kompany auch die kritischen Stimmen gegenüber Jackson nicht ganz nachvollziehen. "Ich weiß, warum die Frage kommt, aber ich habe kein Problem damit, eine total andere Meinung zu seiner Leistung bis jetzt zu haben, als das was in den Medien gesagt wird. In der ersten Halbzeit gegen Dortmund hat er eine überragende Rolle gespielt, das hat er auch gegen Pafos gemacht. Wie er spielt und wie er das Spiel interpretiert zeigt, dass er sehr schnell verstanden hat, was wir von ihm erwarten und was wir von ihm wollen."

Statt sich an Zahlen und Statistiken abzuarbeiten, müsse man die Leistungen der Chelsea-Leihgabe im Gesamtkontext betrachten. "Beim ihm ist es so, er ist ein Stürmer. Wenn er trifft, dann sagen wir auf einmal, er ist der Beste und wenn er nicht trifft, dann sagen wir, dass es vielleicht nicht reicht. Aber so schaue ich nicht auf das Spiel", führte Kompany aus.

Der FCB-Trainer ist sich daher sicher, dass Jackson noch eine wichtige Rolle in der laufenden Saison spielen wird. "Es freut mich, dass Nicolas da ist und ich glaube, er wird noch sehr wichtig sein für uns in dieser Saison. Er ist spielerisch schon da, wo er bei uns sein muss und dann kommen irgendwann vielleicht auch die Daten. Wir bleiben ruhig und unterstützend."