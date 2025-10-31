Vincent Kompany hat Sommer-Neuzugang Nicolas Jackson für seine schnelle Integration in die Mannschaft des FC Bayern München gelobt und darüber hinaus den 24-Jährigen gegen die zuletzt aufkeimende Kritik verteidigt.
"Habe kein Problem damit, eine total andere Meinung zu haben!" Vincent Kompany wird bei Sommer-Neuzugang des FC Bayern München deutlich
WAS WURDE GESAGT?
"Er arbeitet sehr gut. Meiner Meinung nach ist seine Integration sehr schnell gelaufen", erklärte der belgische Coach auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel des deutschen Rekordmeisters am Samstagabend gegen Bayer 04 Leverkusen.
Daher könne Kompany auch die kritischen Stimmen gegenüber Jackson nicht ganz nachvollziehen. "Ich weiß, warum die Frage kommt, aber ich habe kein Problem damit, eine total andere Meinung zu seiner Leistung bis jetzt zu haben, als das was in den Medien gesagt wird. In der ersten Halbzeit gegen Dortmund hat er eine überragende Rolle gespielt, das hat er auch gegen Pafos gemacht. Wie er spielt und wie er das Spiel interpretiert zeigt, dass er sehr schnell verstanden hat, was wir von ihm erwarten und was wir von ihm wollen."
Statt sich an Zahlen und Statistiken abzuarbeiten, müsse man die Leistungen der Chelsea-Leihgabe im Gesamtkontext betrachten. "Beim ihm ist es so, er ist ein Stürmer. Wenn er trifft, dann sagen wir auf einmal, er ist der Beste und wenn er nicht trifft, dann sagen wir, dass es vielleicht nicht reicht. Aber so schaue ich nicht auf das Spiel", führte Kompany aus.
Der FCB-Trainer ist sich daher sicher, dass Jackson noch eine wichtige Rolle in der laufenden Saison spielen wird. "Es freut mich, dass Nicolas da ist und ich glaube, er wird noch sehr wichtig sein für uns in dieser Saison. Er ist spielerisch schon da, wo er bei uns sein muss und dann kommen irgendwann vielleicht auch die Daten. Wir bleiben ruhig und unterstützend."
WAS IST DER HINTERGRUND?
Jüngst hatte Lothar Matthäus Kritik am 24-Jährigen geäußert: "Er kriegt wenig Spielzeit und wenn er gespielt hat, hat er noch ein bisschen wie ein Fremdkörper gewirkt. Bei Olise, Kane, Diaz, Kimmich, Pavlovic da läuft der Ball. Bei ihm bleibt er immer ein wenig hängen bzw. vom Passspiel her ist er noch nicht so scharf." Spätestens wenn Jamal Musiala nach seinem Wadenbeinbruch zurückkomme, würde es eng für Jackson werden, so der Rekordnationalspieler.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Jackson schloss sich den Bayern per kostspieliger Leihe (Gebühr liegt bei 16,5 Millionen Euro) am Deadline Day vom FC Chelsea an. Die Münchner verfügen beim Stürmer auch über eine Kaufpflicht, diese greift allerdings erst ab 40 Startelfeinsätzen.
In wettbewerbsübergreifend zehn Spielen gelangen dem 24-Jährigen bisher zwei Tore und ein Assist. Zuletzt durfte er in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach zweimal in Folge von Beginn an ran.