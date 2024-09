Der junge Mittelfeldspieler ist für zwei Länder einsatzberechtigt. Noch ist seine Entscheidung nicht gefallen.

ÖFB oder DFB? Rangnick oder Nagelsmann? Mama oder Papa? Paul Wanner steht für die Spiele in der Nations League zwar weder im Kader der österreichischen oder der deutschen Nationalmannschaft - großes Gesprächsthema ist der 18-Jährige aber trotzdem. Es geht um die Zukunft des Toptalents, um eine wegweisende Entscheidung, die sowohl in Österreich, als auch in Deutschland mit Spannung erwartet wird.

Beide Verbände buhlen mit Vehemenz um den technisch starken Offensivspieler, der vom FC Bayern derzeit an den 1. FC Heidenheim verliehen ist und dort für Furore sorgt. "Mich freut seine Entwicklung", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Er ist ein Spieler mit sehr viel Potenzial und Tempo, den wir beim DFB fest in unseren Planungen haben." Wie früh Wanner zur Nationalelf stoße, "entscheidet er selbst".