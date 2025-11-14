"Habe herausgefunden, dass es mein eigener Onkel war": Ex-Verbandschef Luis Rubiales bei Buchvorstellung mit Eiern beworfen

Wie Rubiales dem Nachrichtenportal Periodista Digital erklärte, soll es sein Onkel gewesen sein, der am Donnerstag drei Eier in seine Richtung geworfen hatte, eines davon traf ihn am Rücken.

"Ich habe herausgefunden, dass es mein eigener Onkel war, Luis Ruben heißt er. Ein Onkel, der in meinem Alter ist", sagte der 48-Jährige, der wegen eines sexuellen Übergriffs bei der Siegerehrung der Frauen-WM 2023 verurteilt worden ist. "Er hat Eier auf mich geworfen, weil er ein verwirrter Mensch ist, und ich denke, es gibt keine Rechtfertigung dafür."