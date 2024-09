Borussia Dortmunds Niederlage in Wembley 2013 hinterließ bei Jakub Blaszczykowski puren Frust.

Am Samstag werden die langjährigen BVB-Spieler Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek in Dortmund ihr Abschiedsspiel bestreiten. Aus diesem Anlass hat Blaszczykowski noch einmal auf ein bestimmtes Ereignis in seiner Karriere zurückgeblickt und eine spezielle Anekdote erzählt.