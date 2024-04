"Habe aus vollem Hals mitgesungen": Wrexham-Star James McClean will sich nicht für gegen König Charles gerichtetes Lied entschuldigen.

Die Fans stimmten seinen Song an, in dem es auch gegen König Charles geht. James McClean singt mit - und steht dazu.

James McClean von Wrexham will sich nicht dafür entschuldigen, dass er bei der Aufstiegsfeier des Klubs zusammen mit den Fans das ihm gewidmete Lied gesungen hat, in dem die Textzeile "Und er hasst den Scheiß-König" vorkommt.

Am Samstag hatte sich der Klub, der den beiden Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney gehört, den zweiten Aufstieg in Folge perfekt gemacht. Das Team spielt in der kommenden Saison in der drittklassigen League One. Die Fans hatten bei der Aufstiegsfeier den irischen Nationalspieler besungen, der für seine klaren politischen Ansichten bekannt ist - und der freute sich und machte mit, auch wenn der Text in der britischen Presse für Aufsehen sorgte.