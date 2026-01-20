"Habe alles dafür getan, es zu ruinieren": Ein Supertalent stürzte bei Real Madrid gnadenlos ab

Dieser Artikel erschien 2022 und wurde aktualisiert.
"Ich bin das größte Talent der vergangenen Jahre, das alles weg geschmissen hat." Diese gleichermaßen harten wie ehrlichen Worte stammten einst von Antonio Cassano, seinerzeit italienischer Nationalspieler, auf dem grünen Rasen des Öfteren ein Genie.
Der mittlerweile 40-Jährige weiß jedoch genau, wovon er spricht, ließ der frühere Stürmer doch im Laufe seiner Karriere mit seinem schwierigen Charakter oftmals die nötige Disziplin vermissen und sorgte abseits seines Arbeitsplatzes für zahlreiche Eskapaden, die einer womöglich weitaus erfolgreicheren Karriere im Weg standen. So auch in seinen anderthalb Jahren bei einem der größten Vereine der Welt, Real Madrid.