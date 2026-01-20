"Habe alles dafür getan, es zu ruinieren": Ein Supertalent stürzte bei Real Madrid gnadenlos ab

2007 wurde der 39-fache italienische Nationalspieler immerhin spanischer Meister. Das kaschierte jedoch nicht die tatsächlichen "Errungenschaften" des Angreifers in der Millionenmetropole, nämlich Übergewicht und diverse Frauengeschichten. In seiner Autobiographie behauptet Cassano, bis zu seinem 25. Lebensjahr mit "600-700" Frauen geschlafen zu haben.

Dazu gesellten sich Probleme mit Chefcoach und Landsmann Fabio Capello, der im Sommer 2007 als Nachfolger von Lopez Caro installiert worden war. Letzteres mündete darin, dass Cassano Capello nach einer Auswechslung dermaßen beleidigte, dass er sich damit selbst weiter ins Abseits manövrierte.

Der Klang des Vereinsnamens, das Rampenlicht und anders orientierte Prioritäten stiegen Cassano damals schnell zu Kopf. "Ich war jung. Fußball, Sex und danach essen, das war perfekt. Wenn man Anfang 20 ist, Mädchen mag und die Chance hat, es jeden Tag zu tun, ist das großartig. Ich hatte die Chance", verriet er rückblickend, denn: "Ich war Cassano, der Spieler von Real. Wenn ich einen anderen Job gehabt hätte, hätte mich niemand auch nur angeschaut, mit Ausnahme meiner Mutter vielleicht. Ich kann zwar gut spielen, aber hübsch bin ich nicht."