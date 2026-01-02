Gutes Zusammenspiel mit Ex-Dortmunder Pulisic: AC Mailand erobert mit Joker Niclas Füllkrug die Tabellenspitze der Serie A

Knapp zwölf Stunden nach der Bekanntgabe des Leihgeschäfts absolvierte der Nationalspieler am Freitagabend beim 1:0 (0:0) der Rossoneri bei Cagliari Calcio die ersten Minuten für seinen neuen Klub.

Füllkrug kam in der 69. Minute für den Torschützen Rafael Leao (50.) ins Spiel, der 32-Jährige behauptete in einigen Aktionen den Ball und leitete die beste Chance auf das 2:0 durch Christian Pulisic ein (87.). Mit guten Leistungen in Mailand will sich Füllkrug auch sein WM-Ticket sichern. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt "mehr Spielpraxis" für den Fan-Liebling gefordert.