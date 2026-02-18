Supertalent Kennet Eichhorn wird kommende Saison wohl nicht mehr für Hertha BSC auflaufen. Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor.
Gute Nachrichten für den FC Bayern? Eines der größten deutschen Talente will angeblich im Sommer wechseln
Demnach sind alle Hoffnungen der Berliner auf einen Verbleib ihres Juwels vergeblich. Stattdessen peile Eichhorn einen Wechsel im Sommer an, heißt es. Hauptmotivation dahinter für den 16-Jährigen sei es, bei einem großen Klub auf möglichst hohem Niveau trainieren zu können.
Unter anderem beim FC Bayern München dürfte man die weitere Entwicklung von Eichhorns Situation genau beobachten. Der deutsche Rekordmeister soll einer der Vereine sein, die sich mit einer Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers beschäftigen. Konkurrenz hat der FCB dabei wohl von RB Leipzig und allen voran Eintracht Frankfurt. Zudem sollen auch Topklubs aus dem Ausland um Eichhorn buhlen, Real Madrid wurde hier schon als Interessent gehandelt.
- Getty/GOAL
Kennet Eichhorn debütierte mit 16 Jahren für die Profis von Hertha BSC
Eichhorn hatte vergangenen Sommer kurz nach seinem 16. Geburtstag sein Zweitliga-Debüt für die Hertha gefeiert. Im Anschluss erarbeitete sich der Teenager, der zu den größten Versprechen für die Zukunft des deutschen Fußballs zählt, bereits einen Stammplatz bei den Berlinern und spielte sich im Mittelfeld fest.
Anfang Dezember schrieb der deutsche Junioren-Nationalspieler Geschichte, als er beim 6:1-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern zum jüngsten DFB-Pokal-Torschützen der Nachkriegszeit avancierte. Insgesamt kam Eichhorn diese Saison auf 14 Pflichtspieleinsätze für Hertha, die aber seit Ende Januar verletzungsbedingt auf ihr Top-Talent verzichten muss. Medienberichten zufolge droht Eichhorn sogar das Saisonaus.
Eintracht Frankfurt soll sich auch im Kennet Eichhorn bemühen
Zuletzt hatte die Bild berichtet, dass sich insbesondere Eintracht Frankfurt um Eichhorn bemüht. Die Hessen sollen schon im vergangenen Sommer an dem Youngster dran gewesen sein, seither riss der Kontakt angeblich nicht mehr ab.
Die Ablöse für Eichhorn würde im Sommer voraussichtlich bei zehn bis zwölf Millionen Euro liegen. So hoch soll die Ausstiegsklausel sein, die in seinem Hertha-Vertrag verankert ist.
Kennet Eichhorns Leistungsdaten für die Hertha-Profis in dieser Saison
- Einsätze: 14
- Einsatzminuten: 1046
- Tore: 1
- Assists: 0