Gute Nachrichten für den FC Bayern? Eines der größten deutschen Talente will angeblich im Sommer wechseln

Demnach sind alle Hoffnungen der Berliner auf einen Verbleib ihres Juwels vergeblich. Stattdessen peile Eichhorn einen Wechsel im Sommer an, heißt es. Hauptmotivation dahinter für den 16-Jährigen sei es, bei einem großen Klub auf möglichst hohem Niveau trainieren zu können.

Unter anderem beim FC Bayern München dürfte man die weitere Entwicklung von Eichhorns Situation genau beobachten. Der deutsche Rekordmeister soll einer der Vereine sein, die sich mit einer Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers beschäftigen. Konkurrenz hat der FCB dabei wohl von RB Leipzig und allen voran Eintracht Frankfurt. Zudem sollen auch Topklubs aus dem Ausland um Eichhorn buhlen, Real Madrid wurde hier schon als Interessent gehandelt.