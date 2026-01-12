Gute Ausgangslage für den FC Bayern im Transferpoker? Umworbener Starspieler will angeblich nach München wechseln
Der FC Bayern würde dem Vernehmen nach liebend gerne Marc Guehi unter Vertrag nehmen. Haben die Münchner gegenüber der Konkurrenz einen Vorteil?
Der FC Bayern München hat im Transfer-Rennen um Innenverteidiger Marc Guehi offenbar einen entscheidenden Trumpf in der Hinterhand.
Nach Informationen von Foot Mercato darf sich der deutsche Rekordmeister berechtigte Hoffnungen machen, den Zuschlag beim englischen Nationalspieler von Crystal Palace zu erhalten. Denn: Guehi habe die Münchner als sein präferiertes Transferziel auserkoren und würde gerne an die Säbener Straße wechseln.
Manchester City macht dem FC Bayern bei Marc Guehi Konkurrenz
Problematisch ist für die Bayern allerdings, dass eine Verpflichtung des 25-Jährigen frühestens nach dem Ende der laufenden Saison in Frage käme. Guehis Vertrag bei Palace läuft dann aus, was einen ablösefreien Wechsel ermöglichen würde. Allerdings bemüht sich Manchester City dem Vernehmen nach noch im laufenden Winter-Fenster um einen Transfer, da die Skyblues dringend Ersatz für den langfristig verletzten Josko Gvardiol benötigen.
Palace soll einem solchen Szenario ebenfalls nicht abgeneigt sein, schließlich könnte man so noch eine Ablösesumme für den Innenverteidiger einstreichen. "Wenn ein großzügiges Angebot von City kommt und Marc es machen will, wird es auch passieren", erklärte Palace-Trainer Oliver Glasner jüngst vielsagend. Laut Foot Mercato soll eine erste Offerte der Citizens bei den Londonern auch bereits eingegangen sein.
In München galt Guehi lange als möglicher Ersatz für Dayot Upamecano, dessen Vertragsverlängerung sich nun jedoch immer mehr andeutet. Auch bei einem Upamecano-Verbleib sollen die Bayern jedoch Interesse an dem englischen Nationalspieler haben. Dieser könnte dann möglicherweise Min-Jae Kim ersetzen und wäre ein hochkarätiger Konkurrent für Jonathan Tah und Upamecano.
Guehi wechselte 2021 von Chelsea zu Crystal Palace
Neben den Bayern und ManCity gelten auch der FC Arsenal, der FC Liverpool sowie Real Madrid als interessiert am 25-Jährigen. Guehi stammt aus dem Nachwuchs des FC Chelsea, die Blues besitzen noch ein Matching Right für den Abwehrmann. Gut möglich also, dass sich auch Chelsea noch zu Wort meldet und mögliche Angebote für den Innenverteidiger aussticht.
An der Stamford Bridge war dem Engländer der Durchbruch verwehrt geblieben, lediglich zwei Pflichtspiele absolvierte er für Chelseas erste Mannschaft. Nachdem Guehi während einer Leihe zu Swansea City in der zweiten englische Liga überzeugen konnte, schlug Palace 2021 zu und holte ihn in die Premier League.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
Mittwoch, 14. Januar: 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)
Samstag, 17. Januar: RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)
Mittwoch, 21. Januar: FC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League)
Samstag, 24 Januar: FC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga)
