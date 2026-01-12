Gute Ausgangslage für den FC Bayern im Transferpoker? Umworbener Starspieler will angeblich nach München wechseln

Problematisch ist für die Bayern allerdings, dass eine Verpflichtung des 25-Jährigen frühestens nach dem Ende der laufenden Saison in Frage käme. Guehis Vertrag bei Palace läuft dann aus, was einen ablösefreien Wechsel ermöglichen würde. Allerdings bemüht sich Manchester City dem Vernehmen nach noch im laufenden Winter-Fenster um einen Transfer, da die Skyblues dringend Ersatz für den langfristig verletzten Josko Gvardiol benötigen.

Palace soll einem solchen Szenario ebenfalls nicht abgeneigt sein, schließlich könnte man so noch eine Ablösesumme für den Innenverteidiger einstreichen. "Wenn ein großzügiges Angebot von City kommt und Marc es machen will, wird es auch passieren", erklärte Palace-Trainer Oliver Glasner jüngst vielsagend. Laut Foot Mercato soll eine erste Offerte der Citizens bei den Londonern auch bereits eingegangen sein.

In München galt Guehi lange als möglicher Ersatz für Dayot Upamecano, dessen Vertragsverlängerung sich nun jedoch immer mehr andeutet. Auch bei einem Upamecano-Verbleib sollen die Bayern jedoch Interesse an dem englischen Nationalspieler haben. Dieser könnte dann möglicherweise Min-Jae Kim ersetzen und wäre ein hochkarätiger Konkurrent für Jonathan Tah und Upamecano.