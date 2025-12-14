Gut gelaunt im Stadion: Thomas Müller zurück beim FC Bayern München

Müller hatte bei Bayern keinen neuen Vertrag mehr bekommen und musste seinen Herzensverein daher im vergangenen Sommer nach insgesamt 25 Jahren verlassen. Anfang August wechselte der Weltmeister von 2014 dann nach Kanada, wo er bei den Vancouver Whitecaps aus der MLS bis Ende 2026 unterschrieben hat.

Beim neuen Verein lief es für Müller auf Anhieb prächtig, der ehemalige deutsche Nationalspieler führte Vancouver sogar bis ins Finale um den MLS-Titel. Dieses verloren Müller und Co. Anfang Dezember gegen Inter Miami um Lionel Messi mit 1:3. Es war der 13. Einsatz des Offensivmannes für die Whitecaps, für die er bereits neun Tore erzielen konnte.

Die MLS-Pause nutzt Müller derzeit für seinen weihnachtlichen Heimaturlaub in Bayern. Die kommende Saison beginnt für Vancouver erst Ende Februar 2026.