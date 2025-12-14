Ein altbekanntes Gesicht grüßte am Sonntagabend von der Tribüne der Allianz Arena: Thomas Müller ist zurück.
Gut gelaunt im Stadion: Thomas Müller zurück beim FC Bayern München
Thomas Müller beklatscht Bayerns Führungstor gegen Mainz
Der 36-Jährige hat den weihnachtlichen Heimaturlaub bereits angetreten und schaute das Bundesligaspiel seines Ex-Klubs FC Bayern München gegen den 1. FSV Mainz 05 im Stadion. Auf TV-Bildern war Müller schon kurz vor Anpfiff zu sehen, saß gut gelaunt neben Ex-FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge und Bayerns Sportvorstand Max Eberl, unterhielt sich angeregt.
Auch nach dem Führungstor für den FCB durch Supertalent Lennart Karl nach knapp einer halben Stunde schwenkten die TV-Kameras auf Müller, der sich klatschend über den Treffer freute.
Thomas Müller hatte MLS-Titel mit Vancouver knapp verpasst
Müller hatte bei Bayern keinen neuen Vertrag mehr bekommen und musste seinen Herzensverein daher im vergangenen Sommer nach insgesamt 25 Jahren verlassen. Anfang August wechselte der Weltmeister von 2014 dann nach Kanada, wo er bei den Vancouver Whitecaps aus der MLS bis Ende 2026 unterschrieben hat.
Beim neuen Verein lief es für Müller auf Anhieb prächtig, der ehemalige deutsche Nationalspieler führte Vancouver sogar bis ins Finale um den MLS-Titel. Dieses verloren Müller und Co. Anfang Dezember gegen Inter Miami um Lionel Messi mit 1:3. Es war der 13. Einsatz des Offensivmannes für die Whitecaps, für die er bereits neun Tore erzielen konnte.
Die MLS-Pause nutzt Müller derzeit für seinen weihnachtlichen Heimaturlaub in Bayern. Die kommende Saison beginnt für Vancouver erst Ende Februar 2026.
Thomas Müller beim FC Bayern in Zahlen
- Pflichtspiele: 756
- Tore: 250
- Assists: 276
- Wichtigste Titel: 2x Champions-League-Sieger, 13x Deutscher Meister, 6x DFB-Pokalsieger, 2x Klub-Weltmeister