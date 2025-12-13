Gruppenspiel des DFB-Teams in Top fünf: Fünf Millionen Anfragen für WM-Tickets

Die FIFA-Zahlen beziehen sich auf die Ticketphase für die Verlosung, die noch bis zum 13. Januar läuft, und nicht auf die Karten, die über die teilnehmenden Nationalverbände angeboten werden. Die Preise für die Verbandskontingente, die etwa auf die Fans des deutschen Nationalteams zukommen, haben in Europa für massive Kritik gesorgt.

Die Fanorganisation Football Supporters Europe (FSE) zeigte sich "entsetzt" angesichts der "horrenden Ticketpreise". In einigen kleineren Länder übersteigen dazu schon die Kosten für die Spiele in der Gruppenphase den durchschnittlichen Monatslohn eines Einwohners.